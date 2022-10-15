Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon Sırbistan oldu

Hollanda 'nın Apeldoorn kentinde oynanan müsabakalarda, Brezilya ile Sırbistan şampiyonluk, İtalya ile ABD ise üçüncülük için karşı karşıya geldi.

2022 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde, Brezilya 'yı 3-0 mağlup eden Sırbistan , üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu.

Kaynak: AA

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