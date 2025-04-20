Kadınlar Flag Futbol Şampiyonası İzmir\'de

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen ve 36 takımın katılımıyla gerçekleştirilen Yetişkin Kadınlar Flag Futbol Türkiye Şampiyonası, İzmir'de devam ediyor.

Geçen yıl ilki düzenlenen ve bu yıl iki etap halinde organize edilen şampiyona, dün İzmir Atatürk Stadı yan sahalarında oynanan karşılaşmalarla başladı.

Bugün devam eden ve final etabıyla tamamlanacak organizasyonda kadın sporcular, şampiyonluk kupasına ulaşmak için mücadele ediyor.

Şampiyonada dereceye giren takımlar, gün sonunda oynanacak final maçlarıyla belirlenecek.