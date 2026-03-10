Kadınlar Günü'nde CrossFit Yarışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadınlar Günü'nde CrossFit Yarışması

Kadınlar Günü\'nde CrossFit Yarışması
10.03.2026 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Wonder Woman's Cup, kadın sporcular için düzenlendi. Dayanıklılık ve performans parkurlarıyla dolu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadınlara özel "Wonder Woman's Cup" CrossFit yarışması gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kadınların spordaki gücünü, azmini ve dayanışmasını ön plana çıkarmayı amaçlayan organizasyon, Biruni Üniversitesi kampüsünde düzenlendi. Yaklaşık 100 sporcunun katıldığı yarışmada, dayanıklılık, güç ve performans gerektiren parkurlarda kıyasıya mücadele yaşandı. Etkinlikte uluslararası sporcular da yer aldı.

Yarışmaya CrossFit sporcuları Merve Gökçil, Tebaa Onar ve Tuğçe Melis Eminoğlu da katıldı. Biruni Üniversitesi'ni ise Selin Sude Avcı ile Ece Bennu Yıldırım temsil etti.

İzleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda, katılımcılar zorlu parkurlarda performanslarını sergilerken heyecan dolu anlar yaşandı.

Etkinlikte, kadınların spor alanındaki görünürlüğünü artırmanın önemine dikkat çekilerek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün anlam ve önemine vurgu yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kadınlar Günü, Etkinlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadınlar Günü'nde CrossFit Yarışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Babacan: Ekonomide Çöküş Olabilir, Yerel Seçimler Öne Alınabilir Ali Babacan: Ekonomide Çöküş Olabilir, Yerel Seçimler Öne Alınabilir
Çok kan dökülecek ABD’den katliam itirafı geldi Çok kan dökülecek! ABD'den katliam itirafı geldi
Ara tatil kalkıyor mu Bakan Tekin son noktayı koydu Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son noktayı koydu
Nişandaki görüntü olay oldu ’’Bu düğün olmaz’’ yorumları yapılıyor Nişandaki görüntü olay oldu! ''Bu düğün olmaz'' yorumları yapılıyor
Savaşın gölgesi tarlaya da düştü, pazarda “taksit“ dönemi başladı Savaşın gölgesi tarlaya da düştü, pazarda "taksit" dönemi başladı
Mustafa Topaloğlu resti çekti Uyarıya sinirlenip sahneyi terk etti Mustafa Topaloğlu resti çekti! Uyarıya sinirlenip sahneyi terk etti

08:59
ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı
ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı
08:41
Trump’tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz
Trump'tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz
08:17
İmamoğlu’nun 2 bin yıl hapsinin istendiği davada 2. gün İlk gün gergin geçti
İmamoğlu'nun 2 bin yıl hapsinin istendiği davada 2. gün! İlk gün gergin geçti
07:41
Trump’a infial yaratan görüntü soruldu Yanıtı olaydan daha skandal
Trump'a infial yaratan görüntü soruldu! Yanıtı olaydan daha skandal
07:07
Hafize Gaye Erkan’ın yeni görevi belli oldu Dikkat çeken referans detayı
Hafize Gaye Erkan'ın yeni görevi belli oldu! Dikkat çeken referans detayı
06:32
Savaşta 11. gün ABD gözünü Hürmüz Boğazı’na dikti, İran’dan “1 ton altı füze atılmayacak“ resti geldi
Savaşta 11. gün! ABD gözünü Hürmüz Boğazı'na dikti, İran'dan "1 ton altı füze atılmayacak" resti geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 09:43:13. #7.13#
SON DAKİKA: Kadınlar Günü'nde CrossFit Yarışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.