Kadınlar Hentbol 1. Lig: Elazığ SYSK: 36 Olimpik Pazar: 24

Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Ligi'nin 7. haftasında Elazığ SYSK, Rize ekibi Olimpik Pazar'ı 36-24 yendi.

Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Ligi'nin 7. haftasında Elazığ SYSK, Rize ekibi Olimpik Pazar'ı 36-24 yendi. Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü, Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu'nun 7. haftasında Rize temsilcisi Olimpik Pazar'ı ağırladı. Son haftalarda yakaladığı çıkışı Rize ekibi karşısında da sürdüren Elazığ ekibi, rakibini 36-24 mağlup etti. Yakup Kılıç Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 13-12 yenen sarı-siyahlılar, ikinci yarıda bulduğu sayılarla parkeden farklı galip ayrılmasını bildi. Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü'nde Gizem Dilek attığı 15 sayı ile galibiyette başrol oynarken, Rize ekibinde Selin Pune'nin 8 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Elazığ SYSK gelecek hafta Artvin 7 Mart Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek. - ELAZIĞ

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