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Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Elazığ SYSK: 20 Mersin Büyükşehir Belediyespor: 22 - Son Dakika

Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Elazığ SYSK: 20 Mersin Büyükşehir Belediyespor: 22

09.11.2021 15:50
Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Elazığ SYSK: 20 Mersin Büyükşehir Belediyespor: 22

Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü Hentbol Takımı, lider Mersin Büyükşehir Belediyespor'a 22-20 yenildi.

Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü Hentbol Takımı, lider Mersin Büyükşehir Belediyespor'a 22-20 yenildi.

Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu 5. hafta maçında Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü, konuk ettiği lider Mersin Büyükşehir Belediyespor'a 22-20 yenildi. Yakup Kılıç Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk devresini 9-8 önde kapatan Elazığ ekibi, ikinci yarıda rakibinin sayılarına engel olamadı ve parkeden 22-20 mağlup ayrıldı.

Elazığ deplasmanından lider olarak dönen Mersin Büyükşehir Belediyespor'da Burcu Özdemir, Hatice Güler ve Yanick Baniomo kaydettikleri 5'er sayıyla galibiyette başrol oynarken, Elazığ SYSK'da Gizem Dilek'in 7 golü mağlubiyeti önleyemedi. - ELAZIĞ

Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Elazığ SYSK: 20 Mersin Büyükşehir Belediyespor: 22
Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Elazığ SYSK: 20 Mersin Büyükşehir Belediyespor: 22

Büyükşehir Belediyespor, Hentbol, Mersin, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Elazığ SYSK: 20 Mersin Büyükşehir Belediyespor: 22 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Elazığ SYSK: 20 Mersin Büyükşehir Belediyespor: 22 - Son Dakika
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