Kadınlar Kupası\'nda Fenerbahçe ve Mersin heyecanı

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29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Opet ile ÇBK Mersin arasında oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın antrenörleri ve takım kaptanları basın toplantısında bir araya geldi.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı ile Çukurova Basketbol Mersin, 29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında yarın saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi iki takımın antrenörleri ve takım kaptanları açıklamalarda bulundu. Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen basın toplantısına; Fenerbahçe Opet Başantrenörü Valerie Garnier ile takım kaptanı Alperi Onar ve ÇBK Mersin Başantrenörü Victor Lapea ile takım kaptanı Asena Yalçın katıldı.

Valerie Garnier: "İki çok kaliteli takım var"

Güzel bir maç olmasını dileyen Valerie Garnier, "Yarın zor bir müsabakaya çıkacağız. ÇBK Mersin ile dört gün önce oynadık. Ama o lig maçıydı. Şimdiyse tek maçlı bir kupa maçına çıkacağız ve zor bir maç olacağını biliyoruz. Öte yandan iki çok kaliteli takım var. Tabii ki iyi olan kupayı kazanacak. Güzel bir maç olmasını ümit ediyoruz" dedi.

Alperi Onar: "Umarım tüm basketbolseverlere çok güzel bir maç izletiriz"

Fenerbahçe kaptanı Alperi Onar, "Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Ankara'da güzel bir atmosferde, güzel bir maça çıkacağız. Rakibimiz ÇBK Mersin, çok kalite bir kadroya sahip. Umarım buraya gelecek taraftarlarımıza ve tüm basketbolseverlere çok güzel bir maç izletiriz. Zor bir maç olacak. İki takıma da başarılar diliyorum" diye konuştu.

Victor Lapea: "Kazanacağımızı düşünüyorum"

ÇBK Mersin Başantrenörü Victor Lapea, görüşlerini şu sözlerle paylaştı:

"Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Ankara'da atmosfer çok güzel olacak. Maça iyi hazırlandık ve kazanacağımızı düşünüyorum. Motivasyonumu oyuncularımdan alıyorum. Yarınki maçta da en iyi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Şimdiden her iki takım da başarılar."

Asena Yalçın: "Kupayı ikinci kez Mersin'e götürmek istiyoruz"

Mersin ekibinde kaptan Asena Yalçın ise, "Kupayı ikinci kez Mersin'e götürmek istiyoruz. Dört gün önce karşılaştığımız lig maçından sonra hatalarımızın üstüne çalıştık. Kupa maçlarının atmosferi ve motivasyonu hiç belli olmuyor. Biz elimizden geleni yapacağız ve Ankara halkına güzel bir basketbol keyfi yaşatacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA