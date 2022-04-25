Kadınlar Süper Ligi: Kayserispor: 1Çaykur Rizespor: 0 - Son Dakika
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Kadınlar Süper Ligi: Kayserispor: 1Çaykur Rizespor: 0

25.04.2022 16:00
Kadınlar Süper Ligi: Kayserispor: 1Çaykur Rizespor: 0

Kadınlar Süper Lig B Grubu ekiplerinden Yukatel Kayseerispor Kadın FK Ligin 19.haftasında evinde oynadığı maçta Çaykur Rizespor'u Cristine Nafula'nın golü ile 1-0 mağlup ederek ligdeki üçüncü galibiyetini aldı.

Kadınlar Süper Lig B Grubu ekiplerinden Yukatel Kayseerispor Kadın FK Ligin 19.haftasında evinde oynadığı maçta Çaykur Rizespor'u Cristine Nafula'nın golü ile 1-0 mağlup ederek ligdeki üçüncü galibiyetini aldı. Sarı-Kırmızılılar maçtan sonra büyük sevinç yaşadı.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Cemal Emre Gömeç xx, Mustafa Soner Yüce xx, Serkan Yıldırım xx

Yukatel Kayserispor Kadın FK: Senem Servet İnci xxx, Aybüke Aykut xxx, Saniye Aslano xxx, Alina Nahmadova xxx, Gülşen Urgun xxx, Sona Rahimova xxx, Aysun Moradova xxx, Adebisi Dosumu xxx, Cristine Nafula xxx, Mine Okaytu x dk.90), Opa Clement xxx, (Dk.90 Rabia Behlül x dk.90), Şeymanur Gencay x, (Pınar Çeri xx dk.27), (Yağmur Ocak x dk.90)

Çaykur Rizespor: Gülsüm Tunç x, Merve Odabaşoğlu x, Ayhsan Ahmadova x, Şehriban Dülek x, (Teona Bakradze x dk.58), Lynn Harvey x, Remziye Bakır x, Gülsüm Aygün x (Nazlı Feride x dk.79), Demet Kılınç x, (Zehra Acar x dk.79), Vusala Seyfaddinova x, Rebecca Covart x, Beyza Kuşsan x, (Mislina Gözükara x dk.58)

Gol: Cristine Nafula dk.47 (Yukatel Kayseri Kadın Futbol Kulübü)

Sarı Kartlar: Cristine Nafula, Gülşen Urgun, Pınar Çeri, Saniye Aslano (Yukatel Kayseri adın FK) Ayhsan Ahmadova, Mislina Gözükara (Çaykur Rizespor) - KAYSERİ

Kadınlar Süper Ligi: Kayserispor: 1Çaykur Rizespor: 0
Kadınlar Süper Ligi: Kayserispor: 1Çaykur Rizespor: 0

YORUMLAR
500
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Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Rizespor, Gülşen, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kadınlar Süper Ligi: Kayserispor: 1Çaykur Rizespor: 0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadınlar Süper Ligi: Kayserispor: 1Çaykur Rizespor: 0 - Son Dakika
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