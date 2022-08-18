Karşıyaka filesinde Yazıcıoğulları imzayı attı - Son Dakika
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Karşıyaka filesinde Yazıcıoğulları imzayı attı

18.08.2022 11:11
Karşıyaka filesinde Yazıcıoğulları imzayı attı

KADINLAR Voleybol 1'inci Lig ekibi Karşıyaka, 2 sezondur takımın dümeninde olan Antrenör Reşat Yazıcıoğulları'yla 1 yıllık sözleşme yeniledi.

KADINLAR Voleybol 1'inci Lig ekibi Karşıyaka, 2 sezondur takımın dümeninde olan Antrenör Reşat Yazıcıoğulları'yla 1 yıllık sözleşme yeniledi. Aynı zamanda kadın milli takımlarda altyapı koordinatörlüğünü de sürdüren tecrübeli çalıştırıcının imza törenine şube yönetimi tam kadro katıldı. Yazıcıoğulları imza töreninde, "Karşıyaka Spor Kulübü'ne ilk geldiğim günkü heyecanımı hala sürdürüyorum. Benim için önemli olan bu. Altyapı faaliyetlerine ve tesisleşmeye harcanan emek ve yatırım Türk voleybolu için büyük önem arz ediyor. Burada da ülkemizde pek emsalleri bulunmayan şekilde üst seviye bir organizasyon var. Burada olmaktan çok mutluyum" dedi.

Genel Menajer Halis Oğuz Özlütürk, "Reşat Yazıcıoğulları bu yoğun çalışma takviminde kısıtlı zamanından ayırarak burada bizlerle bulunması çok önemli. Kendisine teşekkür ederiz" diye konuştu.

Şube Başkanı Serkan Ergüven ise, "Değerli başantrenörümüz ile yolumuza devam ettiğimiz için çok mutluyuz. Kendisinin milli takımlar altyapı koordinatörlüğü görevinde bulunması ve ülkemize birçok madalya kazandırması hepimizi gururlandırdı. Ayrıca bu zorlu görevi sürdürürken aynı zamanda kulübümüzdeki görevlerini de layıkıyla yerine getirdiği için çok teşekkür ederiz. 27 Ağustos'ta Üsküp'te düzenlenecek olan Avrupa U19 Voleybol Şampiyonası'ndan da madalya ile döneceğine inancımız tam. Başantrenörümüze ve tüm sporcularımıza başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Karşıyaka, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka filesinde Yazıcıoğulları imzayı attı - Son Dakika

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