Muratpaşa Kadın Voleybol Takımı'nda Montano, sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika
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Muratpaşa Kadın Voleybol Takımı'nda Montano, sağlık kontrolünden geçti

02.08.2022 12:29
Muratpaşa Kadın Voleybol Takımı'nda Montano, sağlık kontrolünden geçti

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde şampiyonluk hedefiyle yeni bir mücadeleye hazırlanan Muratpaşa'nın bu sezon kadrosuna kattığı Kolombiyalı yıldız Ivonne Montano, sağlık kontrolünden geçti.

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde şampiyonluk hedefiyle yeni bir mücadeleye hazırlanan Muratpaşa'nın bu sezon kadrosuna kattığı Kolombiyalı yıldız Ivonne Montano, sağlık kontrolünden geçti.

Muratpaşa Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nın Kolombiyalı yıldızı Ivonne Montano, sağlık kontrolünden geçti. 27 yaşındaki sporcunun detaylı kan tetkikleri yapıldı; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Montano'yla birlikte Başantrenör Ali Kamberoğlu ve teknik heyet de sağlık kontrolünden geçti.

Takıma bu sezon katılan Montano; İtalya, Almanya, Fransa, İsveç ve İsviçre'de forma giydi. 188 santimetre boyunda ve pasör çaprazı mevkiinde oynayan Montano, geçen sezon formasını giydiği Franches Montagnes'le İsviçre liginin en skorer oyuncusu oldu. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Muratpaşa, voleybol, İsviçre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muratpaşa Kadın Voleybol Takımı'nda Montano, sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muratpaşa Kadın Voleybol Takımı'nda Montano, sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika
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