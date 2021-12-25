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Kadınlar Voleybol 2. Ligi: MFA Zonguldak Spor Kulübü: 3 Yalova Çiftlikköy Belediyespor: 2 - Son Dakika

Kadınlar Voleybol 2. Ligi: MFA Zonguldak Spor Kulübü: 3 Yalova Çiftlikköy Belediyespor: 2

25.12.2021 20:27
Kadınlar Voleybol 2. Ligi: MFA Zonguldak Spor Kulübü: 3 Yalova Çiftlikköy Belediyespor: 2

MFA Zonguldak Spor Kulübü, 2-0 geriye düştüğü maçta Yalova Çiftlikköy Belediyespor'u 3-2 mağlup ederek play off yolunda önemli bir galibiyet aldı.

MFA Zonguldak Spor Kulübü, 2-0 geriye düştüğü maçta Yalova Çiftlikköy Belediyespor'u 3-2 mağlup ederek play off yolunda önemli bir galibiyet aldı.

Kadınlar Voleybol 2. Lig 4. Grupta play off mücadelesi veren MFA Zonguldak Spor Kulübü Site Spor Salonu'nda Lider Yalova Çiftlikköy Belediyespor'u konuk etti.

Karşılaşmayı Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, MFA Kurucu Ortağı ve Genel Koordinatörü Murat Uzun, MFA Kurucu Ortak ve Genel Müdürü ve Kulüp Başkanı Fatih Furtun ve çok sayıda voleybol severler izledi.

Güçlü rakibi karşısında karşılaşmaya istediği gibi başlayamayan MFA Zonguldak Kömürspor, ilk seti 25-16, ikinci seti de 25-17 kaybederek 2-0 geriye düştü. Ardından müthiş bir geri dönüş yakalayan MFA Zonguldak Spor Kulübü, üçüncü seti 25-22, dördüncü seti de 25-20 kazanarak beraberliği yakaladı. Final setinde de hırslı ve etkili bir oyun koyan MFA Zonguldak Spor Kulübü, final setini de 15-13 kazanarak karşılaşmayı 3-2 kazanmasını bildi.

Müthiş galibiyetin ardından saha ve tribünlerde müthiş bir coşku yaşandı. Teknik ekip ve oyuncular galibiyeti doyasıya eğlenerek kutladı. MFA Zonguldak Spor Kulübü galibiyetin ardından puanını 23'e yükseltirken, Yalova Çiftlikköy Belediyespor ise 25 puanda kaldı.

Taraftar yalnız bırakmadı

Yüzlerce MFA Zonguldak Spor Kulübü taraftarı maçın başından sonuna kadar tribünleri tıklım tıklım doldurarak takımlarına tezahüratlarla destek verdi. Taraftarın tribündeki renkli görüntüleri büyük beğeni topladı. - ZONGULDAK

Kadınlar Voleybol 2. Ligi: MFA Zonguldak Spor Kulübü: 3 Yalova Çiftlikköy Belediyespor: 2
Kadınlar Voleybol 2. Ligi: MFA Zonguldak Spor Kulübü: 3 Yalova Çiftlikköy Belediyespor: 2
Kadınlar Voleybol 2. Ligi: MFA Zonguldak Spor Kulübü: 3 Yalova Çiftlikköy Belediyespor: 2

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Çiftlikköy, Zonguldak, voleybol, Yalova, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kadınlar Voleybol 2. Ligi: MFA Zonguldak Spor Kulübü: 3 Yalova Çiftlikköy Belediyespor: 2 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kadınlar Voleybol 2. Ligi: MFA Zonguldak Spor Kulübü: 3 Yalova Çiftlikköy Belediyespor: 2 - Son Dakika
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