Kadınlar Yakın Savunma Kursuna İlgi Gösteriyor

- Yakın savunma kursuna kadınlardan yoğun ilgi
EDİRNE - Edirne'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan yakın savunma kursuna kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.
Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik 'Egzersiz' ve 'Yakın Savunma' kursu başlatıldı. Antrenör Mustafa Akkaya tarafından haftanın iki günü gerçekleştirilen kursa katılan kadınlara, kendilerini savunabilmeleri için pratik bilgiler öğretiliyor.
Kursa katılan kadınlar kendilerini daha güvende hissettiklerini belirterek, öz güvenlerinin arttığını söyledi. Antrenör Mustafa Akkaya da kursa katılan kadınların öz güven konusunda gelişme sağladığını ve çalışmaların iyi bir seviyede ilerlediğini belirtti.
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