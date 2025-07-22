Kadir Sağlam UEFA Konferans Ligi\'nde Görev Alacak

FIFA kokartlı hakem Kadir Sağlam, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü Karadağ'ın Decic ile Avusturya'nın Rapid Wien takımları arasında oynanacak olan UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu müsabakasında görev yapacak.
Karadağ'ın Tuzi şehrindeki Tusko Polje Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak olan karşılaşmada Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Candaş Elbil üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Turtay olacak. - İSTANBUL
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