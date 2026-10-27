Kadriye Aksoy Koçak 76 kiloda yarı finalde yenildi, yarın bronz madalya maçına çıkacak - Son Dakika
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Kadriye Aksoy Koçak 76 kiloda yarı finalde yenildi, yarın bronz madalya maçına çıkacak

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Kadriye Aksoy Koçak 76 kiloda yarı finalde yenildi, yarın bronz madalya maçına çıkacak
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Astana'daki 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda mücadele eden Kadriye Aksoy Koçak, yarı finalde Ukraynalı Anastasiya Alpyeyeva'ya teknik üstünlükle mağlup oldu. İlk dünya madalyasını hedefleyen milli güreşçi, yarın üçüncülük müsabakasına çıkacak.

Kazakistan'da düzenlenen 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Kadriye Aksoy Koçak, kadınlar 76 kiloda yarı finalde mücadele etti.

Başkent Astana'daki organizasyonda kadınlar kategorisinde müsabakalar başladı.

Sıklet değiştirerek 65'ten 76 kiloya geçen Kadriye Aksoy Koçak, ikinci turda Kübalı Milaimy Marin Potrille'yi 14-4 teknik üstünlükle, çeyrek finalde de Kazak Gulmaral Yerkebayeva'yı 12-8 yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde, son iki Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya alan Ukraynalı Anastasiya Alpyeyeva ile karşılaşan Kadriye, rakibine teknik üstünlükle mağlup oldu.

Dünya şampiyonalarında ilk madalyasını kazanmayı amaçlayan milli güreşçi, yarın üçüncülük maçına çıkacak.

Öte yandan 57 kilo çeyrek finalinde Belaruslu Iryna Kurachkina'ya yenilen Elvira Süleyman Kamaloğlu'nun yanı sıra ilk maçlarını kaybeden 2017 ve 2025'in dünya üçüncüsü Evin Demirhan Yavuz (50 kilo) ile Ayşe Erkan (65 kilo) organizasyona veda etti.

Kaynak: AA
KazakistanAstanaDünyaSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Kadriye Aksoy Koçak 76 kiloda yarı finalde yenildi, yarın bronz madalya maçına çıkacak - Son Dakika
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