Kafkas: Futbol Uzaklaşıyor - Son Dakika
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Kafkas: Futbol Uzaklaşıyor

Kafkas: Futbol Uzaklaşıyor

Trabzonspor Asbaşkanı Kafkas, futbolun sorunlarını ve sahada kalma arzusunu vurguladı.

17.04.2025 18:26
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Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, "Futbolun futboldan uzaklaştığı bir sezon yaşıyoruz" dedi.

Bordo-mavili kulübün asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış kulüplerin divan kurullarıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu. Kafkas, "Son birkaç yıldır divan başkanları düzeyinde sergilenen birlik ve duruş son derece kıymetli. Ancak ne yazık ki futbolun, futboldan tamamen uzaklaştığı son derece sıkıntılı bir sezon yaşıyoruz. Herkesin ortak arzusu; sahada kalmak ve futbol konuşmak. Fakat bugün geldiğimiz noktada futbolun dışında her şey konuşulur hale geldi. Bu durum hepimizi derinden rahatsız ediyor. Bugün Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadyum açıklandı. Oysa biz şu anda sadece final adayıyız. Elbette finale kalmamız durumunda söyleyeceklerimiz çok daha net olacaktır. Ancak bu karar dahi kamuoyunda, sanki finalistler belirlenmiş ve planlar buna göre yapılmış izlenimi oluşturuyor. Bu yaklaşım, hem bizleri hem de sporseverleri rahatsız ediyor. Ben kamuoyunun sesini sizlere aktarıyorum ve aynı hassasiyeti sizlerin de paylaştığını düşünüyorum. Henüz finalistler netleşmemişken; kulüplerin tarihsel bağlamda yaşadığı deneyimler, güvenlik hassasiyetleri ve diğer faktörler göz ardı edilerek böyle bir kararın açıklanması hepimizi derinden üzmektedir" diye konuştu. - TRABZON

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Kaynak: İHA

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