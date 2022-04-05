Kafkasspor ilk yenilgisini aldı - Son Dakika
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Kafkasspor ilk yenilgisini aldı

05.04.2022 12:02
Kafkasspor ilk yenilgisini aldı

Kayseri Birinci Amatör küme D Grubu'nda şampiyonluk yarışı veren Kafkasspor, ligin üçüncü hatasında Anadolu Yıldızları'na 2-0 yenilerek ligde mağlubiyet ile tanıştı.

Kayseri Birinci Amatör küme D Grubu'nda şampiyonluk yarışı veren Kafkasspor, ligin üçüncü hatasında Anadolu Yıldızları'na 2-0 yenilerek ligde mağlubiyet ile tanıştı.

Lige iyi bir başlangıç yapan Kayseri Kafkasspor, üçüncü haftada ilk mağlubiyetini almanın üzüntüsünü yaşıyor. Bu sezon şampiyonluk parolası ile lige başlayan Yeşil-Beyazlı takım Erkilet Stadı'nda oynadığı maçta Anadolu Yıldızları'na her iki yarıda yediği goller 2-0 mağlup oldu. Maç eksiği ve averaj ile grupta 5. Sırada yer alan Kafkasspor, bu hafta ise ligin güçlü ekibi Erkiletspor ile karşılaşacak. Kafkasspor Genel Kaptanı Eser Şengil, aldıkları mağlubiyeti telafi etmek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Şengil, "Çalışmalarımız sorunsuz devam ediyor. Beklemediğimiz bir yenilgi aldık. Bunu zorlu Erkiletspor maçını kazanarak telafi etmek istiyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kafkasspor ilk yenilgisini aldı
Kafkasspor ilk yenilgisini aldı

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Anadolu Yıldızları Ligi, Erkilet, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kafkasspor ilk yenilgisini aldı - Son Dakika


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