Halterciler, Türkiye şampiyonasından madalyalarla döndü - Son Dakika
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Halterciler, Türkiye şampiyonasından madalyalarla döndü

28.07.2022 11:08
Halterciler, Türkiye şampiyonasından madalyalarla döndü

Kağıtsporlu halterciler Van'da gerçekleştirilen Türkiye Ferdi Gençler ve U 23 Halter Şampiyonasından bir altın ve 2 gümüş madalya ile döndü.

Kağıtsporlu halterciler Van'da gerçekleştirilen Türkiye Ferdi Gençler ve U 23 Halter Şampiyonasından bir altın ve 2 gümüş madalya ile döndü.

Türkiye Halter Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Ferdi Gençler ve U 23 Halter Şampiyonası, Van'da yapıldı. Şampiyonaya katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un sporcuları, turnuvadan madalyalarla döndü. 42 ilden toplam 320 sporcunun katıldığı şampiyona Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Nur Tatar Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübünün başarılı haltercileri, şampiyonadan bir altın ve 2 gümüş madalyayla ayrıldı. Türkiye Ferdi Gençler ve U 23 Halter Şampiyonasında Büyükşehir Kağıtspor adına mücadele eden Berfin Altun U23 64 kilogramda altın madalyanın sahibi olarak kürsünün en üst basamağında yer aldı. 49 kilogramda Hasret Bozyıl ve 55 kilogramda Aydanur Mert ise gümüş madalya kazanarak şampiyonayı tamamladı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Türkiye, Van, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Halterciler, Türkiye şampiyonasından madalyalarla döndü - Son Dakika

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