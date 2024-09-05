Kağıtsporlu Sporcular Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kağıtsporlu Sporcular Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı'nı Ziyaret Etti

Kağıtsporlu Sporcular Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı\'nı Ziyaret Etti

Büyükler Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda derece elde eden Kağıtsporlu sporcular, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı ziyaret etti. Başkan Büyükakın, sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti ve gelecek nesillere örnek olmalarını vurguladı.

05.09.2024 10:43  Güncelleme: 10:44
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Büyükler Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda derece elde eden Kağıtsporlu sporcular, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı ziyaret etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 15-24 Ağustos tarihleri arasında Moldova'da yapılan Büyükler Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 5 farklı sıklette 1 altın ve 4 bronz madalya kazanan sporcuları ağırladı. Büyükakın, "Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası gibi önemli bir organizasyonda elde ettiğiniz başarıdan dolayı mutluyum. Bayrağımızı zirvede dalgalandırdığınız için her birinizi tebrik ederim. Elde ettiğiniz başarılar ile bizleri gururlandırıyorsunuz" dedi.

Elde ettikleri başarılar ile hem saha içinde hem saha dışında önemli bir rol model olduklarını belirten Başkan Büyükakın, "Sizler Türk toplumunun saha içinde ve dışında dünyanın farklı ülkelerinde elçilerisiniz. Yaptığınız ve yapacağınız hareketler gelecek nesiller için örnek teşkil edecek. Sportif başarının ötesinde gelecek nesillere ve millete karşı önemli bir sorumluluğunuz var" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kağıtsporlu Sporcular Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika

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