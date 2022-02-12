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Kağızman Gençlerbirliği Spor hazırlıklarını tamamlandı - Son Dakika

Kağızman Gençlerbirliği Spor hazırlıklarını tamamlandı

12.02.2022 11:07
Kağızman Gençlerbirliği Spor hazırlıklarını tamamlandı

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Kağızman Gençlerbirliği Spor Serhat Ardahan Spor karşılaşması hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Kağızman Gençlerbirliği Spor Serhat Ardahan Spor karşılaşması hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Teknik Direktör Tufan Karaağaç nezaretinde hazırlıklarını İlçe Stadı'nda yapan mavi beyazlı ekip Serhat Ardahan Spor karşılaşmasından 3 puan alarak yoluna devam etmeyi planlıyor.

Kağızman İlçe Stadında 13 Şubat 2022 Pazar günü Saat 13.00'de oynanacak Kağızman Gençlerbirliği Spor Serhat Ardahan Spor karşılaşmasına bütün taraftarlar davet edildi.

Öte yandan Kağızman Gençlerbirliği Spor Serhat Ardahan Spor karşılaşmasının hakemleri de belli oldu.

Karşılaşmayı Nurullah Kahraman yönetecek. Kahraman'ın yardımcılıklarını Serhat Günay ve Osman Karatay yapacak. - KARS

Kağızman Gençlerbirliği Spor hazırlıklarını tamamlandı
Kağızman Gençlerbirliği Spor hazırlıklarını tamamlandı
Kağızman Gençlerbirliği Spor hazırlıklarını tamamlandı

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Gençlerbirliği, Spor Toto, Kağızman, Ardahan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kağızman Gençlerbirliği Spor hazırlıklarını tamamlandı - Son Dakika Spor


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