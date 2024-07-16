Kahramankazan Belediye Başkanı Aluçdağı Yağlı Güreş Festivali'ne katıldı - Son Dakika
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Spor

Kahramankazan Belediye Başkanı Aluçdağı Yağlı Güreş Festivali'ne katıldı

Kahramankazan Belediye Başkanı Aluçdağı Yağlı Güreş Festivali\'ne katıldı

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Çamlıdere Belediyesi'nin düzenlediği 44. Geleneksel Aluçdağı Yağlı Güreş Festivali'ne katıldı. Festivalde güreş müsabakaları düzenlendi ve Kürşat Şevki Korkmaz başpehlivan seçildi.

16.07.2024 11:23  Güncelleme: 11:26
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Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Çamlıdere Belediyesi'nin düzenlediği 44. Geleneksel Aluçdağı Yağlı Güreş Festivali'ne katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgisi eşliğinde başlayan festivale Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ABB CHP grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu ve protokol üyeleri katılım sağladı.

Festival, güreş severleri bir araya getirirken renkli görüntülere sahne oldu. Güreş müsabakaları, kıyasıya mücadelelere sahne olurken izleyiciler heyecan dolu anlar yaşadı. Yoğun ilgi gören etkinlikte, Başkan Çırpanoğlu, ata sporu olan güreşe etkinlikle sahip çıkarak geleneksel hale getiren Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan'a teşekkür etti.

Müsabakalarda galip gelen Kürşat Şevki Korkmaz'ın başpehlivan seçilmesiyle festival, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatarak tamamlandı.

Başkan Çırpanoğlu, etkinlik sonrasında vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirerek günün anısına güzel hatıralar bıraktı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kahramankazan Belediye Başkanı Aluçdağı Yağlı Güreş Festivali'ne katıldı - Son Dakika

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