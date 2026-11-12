Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Elazığ Ekol Spor\'u 3-2 yenerek çıkışını sürdürdü

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Elazığ Ekol Spor'u 3-2 yenerek çıkışını sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TVF Kadınlar 2. Ligi 15. Grup 10. haftasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, evinde Elazığ Ekol Spor'u 3-2 mağlup etti. Karar setini 15-10 alan Kahramanmaraş temsilcisi, ligdeki çıkışını sürdürdü.
Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi 15. Grup 10. haftasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, evinde ağırladığı Elazığ Ekol Spor Kulübü'nü 3-2 mağlup etti.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligi 15. Grup 10. hafta mücadelesinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Elazığ Ekol Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Kahramanmaraş Merkez Spor Salonu'nda oynanan mücadelede ilk seti 22-25 kaybeden ev sahibi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ikinci seti 25-17 ve üçüncü seti 25-23 alarak 2-1 öne geçti. Dördüncü seti 24-26'lık skorla konuk ekip Elazığ Ekol Spor kazanarak maçı karar setine taşıdı.
Karar setinde rakibine üstünlük sağlayan Kahramanmaraş temsilcisi, seti 15-10, maçı da 3-2 kazanarak ligdeki çıkışını sürdürdü.
Kaynak: İHA
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