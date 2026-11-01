Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor'u 3-0 yendi - Son Dakika
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor'u 3-0 yendi

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor\'u 3-0 yendi
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Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi 15. Grup 7. haftasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, konuk ettiği Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup etti. Setleri 25-13, 25-11 ve 25-15 kazanan ev sahibi, ligdeki çıkışını sürdürdü.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi 15. Grup 7. haftasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi konuk ettiği Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü.

Salon: Kahramanmaraş Merkez

Hakemler: Alparslan Yıldırım, Murat Sağlam

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye: Yasenya Hamurcu, Melisa Sevinc, Aleyna Havva Çelik, Ayşegül Kuluslu, Esra Demirkıran, Hiranur Demircan, Nuray Polat, Elvan Alpar, Zeynep Su Demir, Büşra Güler, Ayca Mine Ozen, Yaren Azra Gedikbas, Zeynep Ünle

Gaziantep Belediye Spor: Nehir Erkoç, Emine Özdemir, Gülay Özen, Sinem Söğüt, Nisa Aleyna Kaya, Ecrin Mermer, Ayfer Göğüş, Elif Elanur Bağlamcan, İlay Kırsitcı, Özge Özdemir

Setler: 25-13, 25-11, 25-15

Kaynak: İHA
Kahramanmaraş Büyükşehir BelediyesiTürkiye Voleybol FederasyonuGaziantepSporSon Dakika

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