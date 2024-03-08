Kahramanmaraş Kurtuluşspor ile KF Liria Prizren arasında dostluk protokolü imzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kahramanmaraş Kurtuluşspor ile KF Liria Prizren arasında dostluk protokolü imzalandı

Kahramanmaraş Kurtuluşspor ile KF Liria Prizren arasında dostluk protokolü imzalandı

Kosova Ligi temsilcilerden KF Liria Prizren Futbol Kulübü ile Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup'ta mücadele eden Kahramanmaraş Kurtuluşspor arasında 'dost kardeş kulüp' protokolü imzalandı. Protokol, Kahramanmaraş'a gelen KF Liria Prizren heyeti tarafından imzalandı. Kulüp başkanları, dostluk ve kardeşlik amacıyla bir araya gelerek protokolü tamamladı. İki kulüp arasında dostluk maçı da planlanmaktadır.

08.03.2024 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kosova Ligi temsilcilerden KF Liria Prizren Futbol Kulübü ile Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup'ta mücadele eden Kahramanmaraş Kurtuluşspor arasında "dost kardeş kulüp" protokolü imzalandı.

KF Liria Prizren Futbol Kulübü Başkanı Valon Osmani ve beraberindeki heyet, Kahramanmaraş'a geldi.

Kahramanmaraş Kurtuluşspor Başkanı Alaeddin Devlet Ülger tarafından karşılanan kulüp yöneticileriyle "dost kardeş kulüp" protokolü yapıldı.

Ülger, gazetecilere, Osmani'nin Kahramanmaraş menşeili bir dondurma markasının bayisini Kosova'da işlettiğini, bu dondurma markasının sahibinin kendilerini bir araya getirdiğini belirtti.

KF Liria Prizren'in Kosova'da Süper Lig'de yer aldığını, kendilerinin ise bölgesel amatör ligde mücadele verdiklerini ifade eden Ülger, sporun amacının birlik beraberlik ve kardeşlik olduğunu söyledi.

Osmanlı Devleti döneminde Kahramanmaraş'tan din ve devlet adamlarının Kosova'ya gittiğini ve Prizren'e yerleştiğini anlatan Ülger, "Orada Maraş Mahallesi'ni kuruyorlar. Başkanım da Maraş Mahallesi'nde yaşıyor. Soyadı da Osmani. Biz geçmişte atalarımızdan kalan birlik, beraberliği ve dostluğu tazelemek istedik. Ecdadımızın torunları olarak birbirimizi bırakmayalım kenetlenelim istedik. KF Liria Prizren Futbol Kulübü ile Kahramanmaraş Kurtuluşspor arasında "dost kardeş kulüp" protokolü imzaladık."

"Dondurma bizi bir araya getirdi" diyen Ülger, ilgisinden dolayı Osmani'ye teşekkür etti.

Kahramanmaraş'ta 27 Mart'ta KF Liria Prizren Futbol Kulübü ile Kahramanmaraş Kurtuluşspor arasında bir dostluk maçı gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade eden Ülger, herkesi maça davet etti.

Osmani da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.

Türkiye ile Kosova'nın kardeş ülke olduğunu ifade eden Osmani, kendilerini Türkiye'ye bağlayan bir bağın olduğunu bu bağın 500 yıldır bilindiğini söyledi.

Her konuda yardıma hazır olduklarını ifade eden Osmani, misafirperverliğinden ötürü Ülger'e teşekkür etti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kahramanmaraş Kurtuluşspor ile KF Liria Prizren arasında dostluk protokolü imzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:40 Seçil Erzan davasında ifade veren Arda Turan: Ben biraz safım, saf olmasam verir miyim bu kadar parayı Seçil Erzan davasında ifade veren Arda Turan: Ben biraz safım, saf olmasam verir miyim bu kadar parayı?
13:04 Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında İşte Muslera ve Emre Belözoğlu’nun ilk sözleri Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında! İşte Muslera ve Emre Belözoğlu'nun ilk sözleri
12:57 Bakan Şimşek: 420 binden fazla kapıyı çaldık, niyetimiz kira sözleşmelerini e-Devlet üzerinden yapmak Bakan Şimşek: 420 binden fazla kapıyı çaldık, niyetimiz kira sözleşmelerini e-Devlet üzerinden yapmak
11:28 İzmir’de taksiciyi öldüren sanık Delil Aysal’a ağırlaştırılmış müebbet hapis İzmir'de taksiciyi öldüren sanık Delil Aysal'a ağırlaştırılmış müebbet hapis
11:11 İstanbul’da düzenlenen operasyonda 4 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi İstanbul'da düzenlenen operasyonda 4 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi
12:00 Eda Erdem Dündar’ın heykeli açıldı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı’nın gafı olay oldu Eda Erdem Dündar'ın heykeli açıldı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı'nın gafı olay oldu
11:56 Irak ve Suriye’de 13 teröristi etkisiz Irak ve Suriye'de 13 teröristi etkisiz
11:42 Taksisine aldığı kişi tarafından öldürülen Oğuz Erge’nin cinayeti Arka Sokaklar’a konu oldu Taksisine aldığı kişi tarafından öldürülen Oğuz Erge'nin cinayeti Arka Sokaklar'a konu oldu
11:27 İşçiler, çalıştıkları inşaatta cansız beden buldu İşçiler, çalıştıkları inşaatta cansız beden buldu
11:15 Nazan Kesal’a “Umarım kapı kapı gezmesin“ diyen Ceyda Düvenci linç ediliyor Nazan Kesal'a "Umarım kapı kapı gezmesin" diyen Ceyda Düvenci linç ediliyor
11:15 Altın fiyatları ne kadar Altın fiyatları ne kadar?
10:47 Seçil Erzan 4’üncü kez hakim karşısına çıkıyor Adliyeye ilk gelen isim Muslera oldu Seçil Erzan 4'üncü kez hakim karşısına çıkıyor! Adliyeye ilk gelen isim Muslera oldu
10:38 Görüntüler Türkiye’de çekildi Tavandan su akarken ameliyat yaptılar Görüntüler Türkiye'de çekildi! Tavandan su akarken ameliyat yaptılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2024 13:55:52. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş Kurtuluşspor ile KF Liria Prizren arasında dostluk protokolü imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement