Kahramanmaraş'ta 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası İçin Heyecanlı Hazırlıklar - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası İçin Heyecanlı Hazırlıklar

Kahramanmaraş\'ta 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası İçin Heyecanlı Hazırlıklar

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 7-8 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası öncesi Kapıçam Tabiat Parkı'nda yoğun bir hazırlık sürecine girdi. Yarış parkurunun zorlu engellerle donatılacağı ve motor sporları tutkunlarının beklediği organizasyon, bölge turizmine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

16.11.2024 11:32  Güncelleme: 11:36
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 7-8 Aralık tarihlerinde Kapıçam Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilecek 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası öncesi alanda hazırlıklarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.

Türkiye'nin en heyecan verici motor sporları etkinliklerinden biri olan 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 7. ayağı için Kahramanmaraş'ta hazırlıklar büyük bir hızla sürüyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ICRYPEX, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Kahramanlar Off-Road Spor Kulübü'nün ortak çalışmalarıyla 7-8 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek olan şampiyona, Kapıçam Tabiat Parkı'nda sporseverleri ağırlayacak.

Yarış parkurunun hazırlanması sürecinde, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri alanda hummalı bir çalışma yürütüyor. Parkurun, katılımcıların becerilerini ve araçlarının dayanıklılığını test edecek şekilde inşa edilmesi için çeşitli zorlu engeller özenle tasarlanıyor. Bu süreçte arazinin engebeli yapısından yararlanılarak doğal engeller öne çıkarılırken, yarış heyecanını artıracak özel yapay engeller de inşa ediliyor. Bu engeller arasında dik rampalar, çukurlar, su geçişleri ve kayalık alanlar yer alırken, yarış sırasında hem sürücülere hem de seyircilere unutulmaz anlar yaşatacak çeşitli teknik düzenlemeler yapılıyor.

2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın Kahramanmaraş ayağı, bölgedeki motor sporları hayranları tarafından heyecanla bekleniyor. Geçmiş yıllarda Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen ve büyük ilgi gören organizasyon, bu yıl da hem Kahramanmaraş'tan hem de şehir dışından yoğun bir katılımla gerçekleşecek. Şampiyonaya katılacak Off-Road sporcuları, zorlu parkurda araçlarının sınırlarını zorlayarak becerilerini sergileyecek. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada etkinliğin Kahramanmaraş turizmine önemli katkı sağlayacağı ve bölgenin doğal güzelliklerini tanıtacağına dikkat çekilerek, tüm hazırlıkların yarış günü öncesinde tamamlanacağı vurgulandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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