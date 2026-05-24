Kılavuzlu Barajı'nda Hafta Sonu Kano Keyfi - Son Dakika
24.05.2026 10:19
Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, Kılavuzlu Barajı'nda Su Sporları ve Kürek Kulübü tarafından düzenlenen kano ve kürek etkinlikleriyle hafta sonunu doğada geçiriyor. Deniz olmamasına rağmen barajın sağladığı doğal ortamda spor yapma imkanı bulan katılımcılar, gün doğumu ve gün batımında suya açılarak keyifli vakit geçiriyor. Şehit ve gazi yakınlarına ücretsiz eğitim verilirken, lisanslı hocalar eşliğinde çeşitli aktiviteler sunuluyor.

Kahramanmaraş'ta hafta sonunu doğayla iç içe geçirmek isteyen vatandaşlar, Kılavuzlu Barajı'nda kano keyfi yaşıyor.

Kılavuzlu Barajı içerisinde faaliyet gösteren ve yaklaşık 3 yıldır çalışmalarını sürdüren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Su Sporları ve Kürek Kulübü bünyesinde kano ve kürek sporlarının yanı sıra çeşitli doğa etkinlikleri düzenleniyor. Özellikle hafta sonlarında yoğun ilgi gören aktivitelerde katılımcılar, sakin ve doğal ortamda spor yapma imkanı buluyor. Baraj çevresinde düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar, deniz olmamasına rağmen su sporlarıyla farklı bir deneyim yaşama fırsatı bulurken, gün doğumu ve gün batımı eşliğinde suya açılarak hafta sonunun tadını çıkarıyor.

"Deniz olmasa da denizi aratmayan bir ortam var"

Kahramanmaraş Su Sporları adına konuşan ve aynı zamanda Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, "Deniz olmayan ama denizi varmış gibi su kenarında kayak yapabilecekleri, kano kürek çekebilecekleri, suya açılabilecekleri bir kulübümüz var. Biz bu burada deniz olmasa da denizi varmış gibi insanların kano kürek ve teknelerle deniz varmış gibi kullanabilmeleri adına böyle bir faaliyet gösteriyoruz. Burada şehit ve gazi yakınlarına ücretsiz olarak çocuklarına kano kürek eğitimi veriyoruz. Lisanslı hocalarımız eşliğinde çeşitli aktivitelerimiz oluyor. Gün doğumu, gün batımı gibi kano ve kürek eğitimleri veriyoruz. Kentimizde böyle bir yerin olduğunu gören halkımız, vatandaşımız, 'deniz yok ama denizi aratmayan sahilimiz var, barajımız var, su zengin bir şehiriz' diyorlar" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Etkinlik, Doğa, Spor, Son Dakika

