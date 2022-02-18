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Kahramanmaraş'ta kar voleybolu heyecanı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta kar voleybolu heyecanı

18.02.2022 11:04
Kahramanmaraş'ta kar voleybolu heyecanı

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun ilk ayağına Kahramanmaraş ev sahipliği yapacak.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun ilk ayağına Kahramanmaraş ev sahipliği yapacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş Yedikuyular Kayak Merkezi'nde bugün başlayacak organizasyonda kadın ve erkeklerde toplam 27 takımın mücadele edeceği aktarıldı.

Türkiye'nin yanı sıra Kahramanmaraş Etabı'na Belçika, Kanada, Fransa, İtalya, Litvanya, Polonya, Romanya, Rusya, İsviçre, Almanya, Macaristan, İran, Cebelitarık, Ukrayna ve Çekya'dan 99 sporcunun katılacağı ifade edildi.

Organizasyon öncesi Kahramanmaraş Spor Lisesi öğrencilerinin yapılan özel bir etkinlikte kar voleybolu oynadığı kaydedildi.

Kahramanmaraş'ta kar voleybolu heyecanı
Kahramanmaraş'ta kar voleybolu heyecanı

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Avrupa Voleybol Konfederasyonu, Kahramanmaraş, voleybol, kar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kahramanmaraş'ta kar voleybolu heyecanı - Son Dakika Spor


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