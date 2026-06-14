Kahramanmaraşlılar milli maç heyecanını dev ekranda yaşadı

Kahramanmaraş'ta vatandaşlar A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası D grubunda Avustralya ile oynadığı karşılaşmayı dev ekrandan takip etti.

Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası heyecanı yaşayan A Milli Futbol Takımının Avustralya karşısındaki mücadelesi için sabahın erken saatlerinde Aliye İzzet Begoviç Parkı'na geldi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan dev ekrandan maçı takip eden vatandaşlar, ay-yıldızlı ekibe destek verip, ellerinde Türk bayraklarıyla maçı takip etti.

Vatandaşlar, Dünya Kupası maçının toplu olarak izlenmesine imkan sağlayan organizasyondan dolayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, milli takımın kalan maçlarında da aynı heyecanı yaşamak istediklerini ifade etti.

Alanda vatandaşlarla beraber maçı dev ekrandan takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Tüm futbolcularımızın ayaklarına sağlık bu heyecanı yaşamak bile çok önemli. Türkiye bu platformlarda olmak zorunda ve olması lazım. Bugün hep beraber sevinmek isterdik ama hep beraber üzülmüş olduk. Önümüzde iki maç daha var gruplarda ve daha sonra da yürümek istiyoruz. Vatandaşlarımız burada sabahın erken saatlerinden beri birlik beraberlik içerisinde maçı izlemesi anlamlı. Herkes evinde izleyebilir şifreli maç değil ama ona rağmen herkes burada sabah namazından sonra buranın dolduğunu biliyorum. Ciddi bir kalabalık oluştu. Ben inşallah bu milletin yüzü gülsün ve dünya kupasında başarılar diliyorum" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ