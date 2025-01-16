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Spor

Kahramanmaraş'ta yüzme kursları başladı

Kahramanmaraş\'ta yüzme kursları başladı

Onikişubat Belediyesi, sağlıklı yaşam ve sporun yaygınlaştırılmasına yönelik projelerine bir yenisini daha ekledi.

16.01.2025 11:15  Güncelleme: 11:17
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Onikişubat Belediyesi, sağlıklı yaşam ve sporun yaygınlaştırılmasına yönelik projelerine bir yenisini daha ekledi. Bu kez yetişkinler için yüzme kursu düzenleyen Onikişubat Belediyesi, 7'den 70'ü tüm vatandaşların hem spor yapmasını hem de yüzme becerilerini geliştirmesini hedefliyor.

Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi'nin spor kültürünü yaygınlaştırmak ve sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla düzenlediği kursların kapsamını genişletmeye devam ediyor.

Sağlık ve spor odaklı projeleriyle topluma dokunmaya devam eden Onikişubat Belediyesi, örnek bir belediyecilik anlayışı sergiliyor.

Öğrencilerle başlayan, kadınlarla devam eden yüzme kursları, bu kez yetişkinleri ağırlayacak.

Yüzme öğrenmek isteyen kadın erkek tüm vatandaşlar, 14-19 Ocak tarihleri arasında kayıt olabilecek.

21 Ocak 2025'te başlayacak olan yüzme kursları, uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenecek. Katılımcılar, hem yüzme tekniklerini öğrenirken hem de sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralama fırsatı bulacak.

Onikişubat Belediyesi, bu kurslarla vatandaşların sportif aktivitelerle daha aktif bir yaşam sürmesini amaçlıyor.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sporun bireylerin fiziksel ve zihinsel sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti. Başkan Toptaş, "Belediye olarak vatandaşlarımızın her yaşta spor yapabilmeleri için imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yüzme kurslarımız, bu çabalarımızın bir parçası. Hedefimiz, toplumda spor yapma alışkanlığını artırarak daha sağlıklı bireyler yetişmesine katkı sağlamak" dedi.

Kadınlar için Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi Kapalı Yüzme Havuzu ve Şehit Serkan Yılmaz Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenecek kurslar, erkekler için ise Şehit Hüseyin Varol Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek. Kurslar, kadın ve erkeklere özel merkezlerde düzenlenerek herkesin rahatça katılım sağlamasına imkan tanıyor.

Kurslara katılmak isteyen vatandaşlar, ilgili kurs merkezlerine başvurarak kayıt işlemlerini tamamlayabilecek. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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