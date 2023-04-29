Kaleci ilk yarıda 3 gol yedi, Rıza Çalımbay'dan ilginç itiraf geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Kaleci ilk yarıda 3 gol yedi, Rıza Çalımbay'dan ilginç itiraf geldi

29.04.2023 23:22

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'ye 3-1 yenildikleri maçın ardından Sivasspor'un file bekçisi Ali Şaşal Vural'la ilgili sitem dolu bir açıklama yaptı. Çalımbay, "Kötü goller yedik, hele hediğimiz ilk gol. Sakatlandı, çıkması lazım çıkmıyor. Devre arasında ayağım kötü diyor, çıkmıyor. Profesyonelce davranıp çıkması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'u 3-1 yendi. Sarı-Lacivertliler, 10 kişi kaldığı ilk yarıyı 3-0'lık skorla üstün kapattı.

ÇALIMBAY'DAN KALECİYE TEPKİ

Rıza Çalımbay, Enner Valencia ile çarpışan Ali Şaşal Vural'ın sakat sakat oynadığını ve kalecinin oyundan çıkmadığını söyledi. Çalımbay, tepki dolu açıklamalar yaptı.

İşte Çalımbay'ın o sözleri:

"Aslında çok iyi başladık. Pozisyon bile vermedik maçın başında. Gayet iyi oynuyorduk. Çok kötü goller yedik. Hele yediğimiz ilk gol. Haydi tamam olabilir, onu telafi edebiliriz.

"ÇIKMASI LAZIM ÇIKMIYOR"

Sonra Valencia'nın sakatlandığı pozisyonda Ali Şaşal da sakatlandı. Çıkması lazım, çıkmıyor. Ağrılı ağrılı oynuyor. Devre arasında 'ayağım kötü' diyor, çıkıyor. Profesyonelce davranıp çıkması gerekiyor. Biz de kaleciyi alalım, sağlam kaleciyle duralım.

"BÖYLE GOLLER YERSENİZ KAYBEDERSİNİZ"

Çok hatalar yaptık. Hele hele yediğimiz gollerde, yaptığımız ataklarda, son paslarda. Ben bu kadar beklemiyordum. 1-0'ı, 2-0'ı telafi ederiz sorun yok ama istediğimiz şeyleri yapamadık. İkinci yarı tek kale oldu ama güzel pozisyonları değerlendiremedik. Pozisyonları değerlendiremeyip böyle goller yerseniz kaybedersiniz."

YORUMLAR
500
İlk yarıda 3 gol yiyen kaleci için Rıza Çalımbay'dan itiraf: Çıkması lazım çıkmıyor İlk yarıda 3 gol yiyen kaleci için Rıza Çalımbay'dan itiraf: Çıkması lazım çıkmıyor

Ali Şaşal Vural, Rıza Çalımbay, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kaleci ilk yarıda 3 gol yedi, Rıza Çalımbay'dan ilginç itiraf geldi - Son Dakika


Son Dakika
23:20 Uçankuş Tv'nin sahibi Can Tanrıyar tutuklandı
23:13 Kılıçdaroğlu canlı yayında sunucuya yüklendi: Aynı soruyu Erdoğan'a da sorabiliyor musunuz?
23:06 Kaleci ilk yarıda 3 gol yedi, Rıza Çalımbay'dan ilginç itiraf geldi
22:45 İlk yarıda 3 gol yiyen kaleci için Rıza Çalımbay'dan itiraf: Çıkması lazım çıkmıyor
22:38 Kılıçdaroğlu'nun canlı yayında bir anda sesi yükseldi: Aynı soruyu Erdoğan'a da sorabiliyor musunuz?
22:35 Fenerbahçe'nin yeni file bekçisi İrfan! Altay'ın formayı geri kazanması artık zor
22:16 Kılıçdaroğlu, Bayraktar kardeşlere böyle seslendi: Siz de şampiyonlar liginin parçası olacaksınız
22:13 Fenerbahçe'nin yeni kalecisi İrfan! Bu performanstan sonra Altay'ın formayı alması çok zor
22:05 Fenerbahçeli Jorge Jesus, Zico'dan sonra bil ilki başardı
22:01 Aydın'da kuyu cinayeti 19 yıl sonra çözüldü! Yaşlı adamın katili, oğlu çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2023 23:30:27. #1.12#
SON DAKİKA: Kaleci ilk yarıda 3 gol yedi, Rıza Çalımbay'dan ilginç itiraf geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement