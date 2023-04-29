Kaleci ilk yarıda 3 gol yedi, Rıza Çalımbay'dan ilginç itiraf geldi

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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'u 3-1 yendi. Sarı-Lacivertliler, 10 kişi kaldığı ilk yarıyı 3-0'lık skorla üstün kapattı.

ÇALIMBAY'DAN KALECİYE TEPKİ

Rıza Çalımbay, Enner Valencia ile çarpışan Ali Şaşal Vural'ın sakat sakat oynadığını ve kalecinin oyundan çıkmadığını söyledi. Çalımbay, tepki dolu açıklamalar yaptı.

İşte Çalımbay'ın o sözleri:

"Aslında çok iyi başladık. Pozisyon bile vermedik maçın başında. Gayet iyi oynuyorduk. Çok kötü goller yedik. Hele yediğimiz ilk gol. Haydi tamam olabilir, onu telafi edebiliriz.

"ÇIKMASI LAZIM ÇIKMIYOR"

Sonra Valencia'nın sakatlandığı pozisyonda Ali Şaşal da sakatlandı. Çıkması lazım, çıkmıyor. Ağrılı ağrılı oynuyor. Devre arasında 'ayağım kötü' diyor, çıkıyor. Profesyonelce davranıp çıkması gerekiyor. Biz de kaleciyi alalım, sağlam kaleciyle duralım.

"BÖYLE GOLLER YERSENİZ KAYBEDERSİNİZ"

Çok hatalar yaptık. Hele hele yediğimiz gollerde, yaptığımız ataklarda, son paslarda. Ben bu kadar beklemiyordum. 1-0'ı, 2-0'ı telafi ederiz sorun yok ama istediğimiz şeyleri yapamadık. İkinci yarı tek kale oldu ama güzel pozisyonları değerlendiremedik. Pozisyonları değerlendiremeyip böyle goller yerseniz kaybedersiniz."