Kaleci ısınmada sakatlanınca Trabzonspor, altyapıdaki genci motosikletle stada yetiştirdi

Bakasetas, Marek Hamsik ve Uğurcan Çakır'dan yoksun olan Trabzonspor, Gaziantep maçında az daha kalecisiz kalıyordu.

Kart cezalısı Uğurcan'ın yokluğunda formayı alan Erce Kardeşler, ısınma sırasında sakatlık geçirdi. Erce'nin yerine kaleye Arda Akbulut yazıldı.

YEDEK KALMADI

Yedek kalecisi kalmayan Trabzonspor, altyapıdan Muhammet Taha Tepe'yi maça getirdi. Genç kaleci maça 15 dakika kala motosiklet ile stada getirildi. Bordo-Mavililer tüm olumsuzluklara rağmen karşılaşmayı 3-0 kazanmayı başardı.