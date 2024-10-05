Kamu Spor Oyunları 3x3 Basketbol Turnuvası'nda Muş Alparslan Üniversitesi Şampiyon - Son Dakika
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Kamu Spor Oyunları 3x3 Basketbol Turnuvası'nda Muş Alparslan Üniversitesi Şampiyon

Kamu Spor Oyunları 3x3 Basketbol Turnuvası\'nda Muş Alparslan Üniversitesi Şampiyon

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2. Kamu Spor Oyunları 3x3 Basketbol Doğu Anadolu Bölge Turnuvası, Erzincan'da tamamlandı. Turnuvayı Muş Alparslan Üniversitesi kazanarak şampiyon oldu.

05.10.2024 12:41  Güncelleme: 12:42
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2. Kamu Spor Oyunları 3x3 Basketbol Doğu Anadolu Bölge Turnuvası Erzincan'da gerçekleştirildi. Muş Alparslan Üniversitesi şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bu yıl ikincisini düzenlediği Kamu Spor Oyunları 3x3 Basketbol Doğu Anadolu Bölge Turnuvası, 02-03 Ekim 2024 tarihlerinde Erzincan'da sona erdi. Turnuvaya katılan 8 takım ve 32 sporcu, dostluk ve rekabet ruhu içinde mücadele etti.

Kamu Spor Oyunları, kamu çalışanlarının birbirleriyle kaynaşmalarını, kurumlar arasında iş birliğini artırmayı ve katılımcılara sağlıklı yaşam için spor yapma alışkanlığı kazandırmayı amaçlıyor. Bu tür organizasyonlarla, hem fiziksel hem de ruhsal sağlığın korunması hedefleniyor. Bu organizasyon, sporcular arasında hem dostluğu pekiştirdi hem de kamu çalışanlarının spora olan ilgisini artırmayı başardı.

Turnuva Sonuçları

Turnuva boyunca çekişmeli geçen müsabakalar sonunda elde edilen dereceler şu şekilde oldu:

1. Muş Alparslan Üniversitesi

2. Erzincan Emniyet Müdürlüğü

3. Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ

4. Tunceli İl Milli Eğitim - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kamu Spor Oyunları 3x3 Basketbol Turnuvası'nda Muş Alparslan Üniversitesi Şampiyon - Son Dakika

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