Kanada, Dünya Kupası\'nda Son 16\'ya Yükseldi

Kanada, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Günay Afrika'yı 1-0 mağlup ederek, son 16 turuna yükselen ilk ülke oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Günay Afrika ile turnuvanın ev sahiplerinden Kanada, Los Angeles Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi de Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetti.

Müsabakanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçerken, Kanada daha net pozisyonlar bulmasına rağmen ilk yarı 0-0 sona erdi. Aradığı golü bulan 90+2. dakikada Stephen Eustaquio ile kaydeden Kanada, maçtan 1-0'lık skorla galip ayrıldı ve tur atladı.

Kanada, son 16 turunda 4 Temmuz'da Houston Stadyumu'nda Hollanda - Fas maçının galibiyle mücadele edecek.

Maçı izleyen taraftarlar, Güney Afrika kalecisi Ronwen Williams'a oyunu yavaşlatmasından dolayı zaman zaman tepki gösterdi.

Öte yandan karşılaşmayı FIFA Başkanı Gianni Infantino da takip etti. Ayrıca Güney Afrika - Kanada karşılaşmasını stadyumda 69 bin 237 taraftar izledi. - LOS ANGELES