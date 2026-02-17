Kanada, Kış Olimpiyatları'nda Altın Madalya Kazandı

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın sürat pateni kadınlar takım takip kategorisinde Kanada, altın madalya elde etti.
İtalya'daki organizasyonun 11. gününde sürat pateni kadınlar takım takip yarışı, Milano Sürat Pateni Stadı'nda yapıldı.
Ivanie Blondin, Valerie Maltais ve Isabelle Weidemann'ın yarıştığı Kanada, finalde 2 dakika 55.81 saniyelik derecesiyle Hollanda'yı geride bırakarak bu kategoride üst üste ikinci olimpiyat altın madalyasını kazandı.
Hollanda'nın gümüş madalya aldığı kategorinin üçüncülük müsabakasında ise ABD'yi 2.58.50'lik süresiyle geçen Japonya, bronz madalyaya ulaştı.
