Kanada Premier Ligi\'nde oynanan inanılmaz maç yeniden gündemde

Kanada Premier Ligi finalinde kar yağışı maça damga vurdu. Saha çizgileri her 15 dakikada bir temizlenirken, aylar önce oynanan karşılaşmanın görüntüleri yeniden viral oldu.

GÖRÜNTÜLER YENİDEN VİRAL OLDU

Aylar önce oynanan maçtan paylaşılan görüntüler, sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. Beyaza bürünen sahada oyunun sık sık durması ve çizgilerin temizlenmesi, futbolseverlerin ilgisini çekmişti.

ATLETICO OTTAWA ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTI

Zorlu hava koşullarının damga vurduğu maçta Atletico Ottawa, Cavalry FC'yi 2-1 mağlup etmiş ve Kanada Premier Ligi'nde şampiyon olmuştu.