Kanada ve Bosna Hersek Berabere Kaldı - Son Dakika
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Kanada ve Bosna Hersek Berabere Kaldı

13.06.2026 00:21
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Dünya Kupası'nda Kanada, Bosna Hersek ile 1-1 berabere kalarak tarihindeki ilk puanını aldı.

Stat: Toronto

Hakemler: Facundo Tello, Juan Pablo Belatti, Gabriel Chade (Arjantin)

Kanada : Crepeau, Johnston, de Fougerolles, Cornelius, Laryea, Eustaquio (Dk. 90+1 Osorio), Kone, Millar (Dk. 61 Shaffelburg), Oluwaseyi (Dk. 76 Larin), Buchanan (Dk. 61 Ali Ahmed), Jonathan David (Dk. 61 Promise David)

Bosna Hersek : Vasilj, Muharemovic, Kolasinac (Dk. 83 Burnic), Dedic, Katic, Tahirovic, Basic (Dk. Gigovic), Memic (Dk. 74 Alajbegovic), Bajraktarevic (Dk. 74 Sunjic), Demirovic, Lukic (Dk. 61 Bazdar)

Goller: Dk. 21 Lukic (Bosna Hersek), Dk. 78 Larin (Kanada)

Sarı kartlar: Dk. 11Johnston, Dk. 53 de Fougerolles (Kanada), Dk. 44 Demirovic, Dk. 45+1 Lukic, Dk. 90+3 Katic (Bosna Hersek)

2026 FIFA Dünya Kupas B Grubu'nda oynanan maçta Kanada ile Bosna Hersek 1-1 berabere kaldı.

Kanada, 16. dakikada savunmanın hatasıyla penaltı noktasında topu önünde bulan David'in meşin yuvarlağı kaleci Vasilj'in kucağına bırakmasıyla büyük bir fırsattan yararlanamadı.

Bu pozisyondan 5 dakika sonra sağ taraftan kullanılan korner atışında, Kolasinac'ın aşırttığı topu Lukic, kafa vuruşuyla kaleye gönderdi ve Bosna Hersek'i 1-0 öne geçirdi.

27 yaşındaki Lukic, Bosna Hersek formasıyla kariyerinin ilk golünü attı.

İkinci yarı iki takımın üst üste bulduğu net pozisyonlarla başladı.

53. dakikada gelişen Kanada atağında, rakip ceza alanında paslaşmaların ardından Laryea'nın karşı karşıya pozisyondaki vuruşunda kaleye giden top, kaptan Kolasinac'ın müdahalesiyle üst direkten döndü.

55. dakikada Demirovic'in karşı karşıya pozisyondaki vuruşunda, kaleci Crepeau ayaklarıyla müdahale ederek topu kornere gönderiyor.

Kanada, maç boyunca sürdürdüğü baskısının sonucunu 78. dakikada aldı. Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Larin, oyuna girdikten 2 dakika sonra takımına beraberliği getirdi.

Promise David'in pasında ceza alanına hareketlenen Larin'in ceza alanında Demirovic'ten sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta, savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Kanada, turnuvadaki ilk puanını aldı

Dünya Kupası'na 3. kez katılan Kanada, turnuva tarihindeki ilk puanını Bosna Hersek beraberliğiyle elde etti.

1986 ve 2022'de oynadığı 6 maçı da kaybeden Kanada, iki gol atarken, kalesinde 12 gol görmüştü.

Kaynak: AA

Kanada, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kanada ve Bosna Hersek Berabere Kaldı - Son Dakika

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