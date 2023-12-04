Trendyol Süper Lig'in 14. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u konuk etti.
Mücadeleye etkili başlayan sarı-lacivertliler, 17. dakikada Szymanski'nin attığı golle 1-0 öne geçti.
İlk yarının son analarında sahneye çıkan İrfan Can Kahveci, rakibine çalım atıp kaleyi gördü. Yıldız futbolcunun sert şutu ağları buldu ve durum 2-0 oldu.
51'de sağ kanatta Samu Saiz'in ortasında topu önüne alan Manaj karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
Sarı-lacivertlilerin yıldız golcüsü Edin Dzeko, 68 ve 76. dakikalarda attığı 2 golle takımını 4-1 öne geçirdi.
Son Dakika › Spor › Kanarya'dan farklı tarife! Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-1 yendi - Son Dakika