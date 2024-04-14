Kanarya geriden gelip kazandı! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 yendi - Son Dakika
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Kanarya geriden gelip kazandı! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 yendi

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük'ü ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 yendi.

14.04.2024 20:53  Güncelleme: 22:27
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük'ü ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 yendi.

CAN KELEŞ PERDEYİ AÇTI

Fatih Karagümrük, ilk yarının son anlarında Can Keleş'in kaydettiği golle mücadelede 1-0 öne geçmeyi başardı. İlk yarı bu skorla bitti.

Kanarya geriden gelip kazandı! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 yendi

DZEKO EŞİTLEDİ

Mücadelenin ikinci yarısında baskısını arttıran Fenerbahçe 49. dakikada yıldız golcüsü Dzeko'nun kaydettiği golle durumu 1-1'e getirdi.

Kanarya geriden gelip kazandı! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 yendi

BATSHUAYI ATTI

Attığı gol sonrası baskısını arttıran sarı-lacivertliler, 56. dakikada penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Batshuayi kendi soluna doğru sert bir vuruş yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. Skor 2-1 oldu.

Kanarya geriden gelip kazandı! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 yendi

KARAGÜMRÜK 9 KİŞİ KALDI

Fatih Karagümrük'te Ryan Mendes 76. dakikada, Valentin Eysseric ise 90+7'de kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 85'e yükselterek maç fazlasıyla liderliğe ulaşırken, Fatih Karagümrük 30 puanla 18. sırada kaldı.

Kanarya geriden gelip kazandı! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 yendi

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor'a konuk olurken, Fatih Karagümrük deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak.

Kanarya geriden gelip kazandı! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük\'ü deplasmanda 2-1 yendi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kanarya geriden gelip kazandı! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • ferhat eser: Bir Beşiktaşlı olarak şampiyon fenerbahçeyi tebrik ederim helal olsun 101 85 Yanıtla Fatih Yıldız: Senin gibi yalaka taraftarlar adamım diye dolaşmasın 63 73 Ali Arslan: Yeri gelmişken,bir AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU daha kazanan FENERBAHÇE BAYAN BASKETBOL takımıni canı gönülden tebrik ediyoruz,gs liler catlayin ulan en büyük FB:)) 60 24 Galatasaray Spor kulübü: Ferhat eser ağlamaa sadece izle mauro emanuel icardiiiiiiiiii. Gerçi siz onu iyi tanıyorsunuz. Bu arada şampiyon abiniz Galatasaray 19 40 ferhat eser: fatih kudurtmalı gelmişim herhalde 35 13 Ercan Karatas: Sizin alt yapınız Balıklar değilmiydi Fatih hayırdır bjk taraftarı yalakamı oldu şimcik 24 7
  • caglar aydın: Bu şeklde ben tek başıma oynasam Karagümrük ü yenerim . iki tane kırmızı verilmeyen penaltı vs vs 53 30 Yanıtla Murat Yıldırım: Evet sen tek başıma yenersin :)))) Tff de gidiyor bakalım ne yapacaksınız bundan sonra :) (Gönülden penaltı olsun isterdin ama oyuncu kendini bırakıyor.) 1 5
  • Ömer Faruk: Bencede şaşırmadık yabancı varcılar gelmeden 3 puan cepte 42 20 Yanıtla Murat Yıldırım: Var da yabancı hakem vardı. Bilmende fayda var :) 2 5
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SON DAKİKA: Kanarya geriden gelip kazandı! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 yendi - Son Dakika
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