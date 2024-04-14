Kanarya geriden gelip kazandı! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük\'ü deplasmanda 2-1 yendi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük'ü ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 yendi.
Fatih Karagümrük, ilk yarının son anlarında Can Keleş'in kaydettiği golle mücadelede 1-0 öne geçmeyi başardı. İlk yarı bu skorla bitti.
Mücadelenin ikinci yarısında baskısını arttıran Fenerbahçe 49. dakikada yıldız golcüsü Dzeko'nun kaydettiği golle durumu 1-1'e getirdi.
Attığı gol sonrası baskısını arttıran sarı-lacivertliler, 56. dakikada penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Batshuayi kendi soluna doğru sert bir vuruş yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. Skor 2-1 oldu.
Fatih Karagümrük'te Ryan Mendes 76. dakikada, Valentin Eysseric ise 90+7'de kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 85'e yükselterek maç fazlasıyla liderliğe ulaşırken, Fatih Karagümrük 30 puanla 18. sırada kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor'a konuk olurken, Fatih Karagümrük deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak.
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