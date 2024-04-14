Kanarya geriden gelip kazandı! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük\'ü deplasmanda 2-1 yendi

ferhat eser:

Bir Beşiktaşlı olarak şampiyon fenerbahçeyi tebrik ederim helal olsun

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Fatih Yıldız: Senin gibi yalaka taraftarlar adamım diye dolaşmasın 63 73

Ali Arslan: Yeri gelmişken,bir AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU daha kazanan FENERBAHÇE BAYAN BASKETBOL takımıni canı gönülden tebrik ediyoruz,gs liler catlayin ulan en büyük FB:)) 60 24

Galatasaray Spor kulübü: Ferhat eser ağlamaa sadece izle mauro emanuel icardiiiiiiiiii. Gerçi siz onu iyi tanıyorsunuz. Bu arada şampiyon abiniz Galatasaray 19 40

ferhat eser: fatih kudurtmalı gelmişim herhalde 35 13