Kanarya yarı final peşinde! Fenerbahçe-Olympiakos maçındaki ilk 11'ler belli oldu

Ender Kervancıoğlu:

Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa Ligi'nde kendine yer bulamayan cacık takımlar kendi aralarında turnuva yapsın diye oluşturulan bir lig konferans ligi. Yoksa Olympiakos ve fenerbahçe Avrupa`da Nisanı mayısı görecek takımlar değil.

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Murat Yıldırım: Boşver otur keyifle maçı izle ve tuttuğun takım için başarılar dile :) Avrupa da tek Türk takımımız Fenerbahçe yi izle :) 41 10