Kanarya yarı final peşinde! Fenerbahçe-Olympiakos maçındaki ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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Kanarya yarı final peşinde! Fenerbahçe-Olympiakos maçındaki ilk 11'ler belli oldu

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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında sahasında Olympiakos'u konuk edecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

18.04.2024 18:21  Güncelleme: 18:49
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile sahasında karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 22.00'de başlayacak ve TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak. Müsabakayı, Alman hakem Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını, aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Mark Borsch yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.

İLK MAÇI YUNAN EKİBİ KAZANDI

İlk maçta Yunanistan'da rakibine 3-2 mağlup olan sarı-lacivertliler, 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını yarı finale yazdıracak. Sarı-lacivertlilerin 1 farklı galibiyetinde ise maç uzatmalara gidecek. 15'er dakikalık 2 uzatma sonucunda skor değişmezse, yarı finale çıkan ekibi penaltı atışları belirleyecek. Müsabakada konuk ekibin her türlü galibiyeti ve beraberlik durumunda ise Fenerbahçe Avrupa kupalarına veda edecek.

2 EKSİK VAR

Fenerbahçe, Olympiakos karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Mert Hakan Yandaş, müsabakada yer alamayacak. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını tamamen atlatan ancak maç eksiği bulunan Joshua King'in durumuna maç saatinde teknik ekip karar verecek. Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın UEFA kadrosunda yer vermediği Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe; Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Becao, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko.

Olympiakos; Tzolakis, Rodinei, Ntoi, Carmo, Ortega, Hezze, Chiquinho, Fortounis, Podence, Jovetic, El Kaabi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi, İsmail Kartal, Olympiakos FC, Ülker Stadı, Yunanistan, Fenerbahçe, Konferans, Tv8, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kanarya yarı final peşinde! Fenerbahçe-Olympiakos maçındaki ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ender Kervancıoğlu: Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa Ligi'nde kendine yer bulamayan cacık takımlar kendi aralarında turnuva yapsın diye oluşturulan bir lig konferans ligi. Yoksa Olympiakos ve fenerbahçe Avrupa`da Nisanı mayısı görecek takımlar değil. 18 59 Yanıtla Murat Yıldırım: Boşver otur keyifle maçı izle ve tuttuğun takım için başarılar dile :) Avrupa da tek Türk takımımız Fenerbahçe yi izle :) 41 10 Ali Arslan: Ve işte herzaman olan oluyor Ender yine bir FB haberinin altına olumsuz yorum yapıyor,kendi takimindan çok dilinde FB, aslında yaptığı yoruma kendi inansa böyle yorum yapmaz,çünkü övündüğü UEFA kupası ile yeni adı konfederasyon ikiside 3 numarili kupa,kaldiki FB Avrupa liginin Türkiye yi geçtik Avrupa'nın en başarılı ilk 10 takımının içinde, umarım Rumlari sevindirmeyecek ülkeye güzel bir zafer yaşatacak FB, başarılar... 22 9
  • ece handem: FENERBAHÇE DÜŞMANLARINA KAPAK OLACAK BUGÜN 19 7 Yanıtla
  • Ahmet Özay: ender karavanacıoğlu 6s nin kupa aldığında ne lille ne aston villa gibi bir tane güçlü takım yoktu 6 14 Yanıtla

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SON DAKİKA: Kanarya yarı final peşinde! Fenerbahçe-Olympiakos maçındaki ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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