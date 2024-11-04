Kano Federasyonu Genel Kurulu Antalya'da

Spor

Uluslararası Kano Federasyonu (ICF) Genel Kurulu, 7-8 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye'de ilk kez gerçekleşecek genel kurulda, kano camiası başkanını seçecek. Alman Thomas Konietzko'nun tek aday olarak gireceği seçimlerde, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı da ICF'nin yönetim kurulu üyeliğine aday oldu.

Genel kurula Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener'in de katılması bekleniyor.