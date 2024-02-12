Kansas City Chiefs, Super Bowl\'da San Francisco 49ers\'ı mağlup ederek şampiyon oldu

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Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi olan Super Bowl'da San Francisco 49ers'ı mağlup eden Kansas City Chiefs, şampiyon oldu.

Las Vegas kentindeki Allegiant Stadyumu'nda oynanan mücadele uzatmalara giderken, San Francisco 49ers'a 25-22 üstünlük kuran Kansas City Chiefs, son 5 yıldaki üçüncü şampiyonluğunu elde etti. Chiefs, 2004 ve 2005 yıllarında üst üste şampiyon olan New England Patriots'tan sonra üst üste iki şampiyonluk elde eden ilk takım oldu.

Öte yandan Kansas City Chiefs'ten Patrick Mahomes, karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Mahomes, kariyerinde üçüncü kez bu başarıyı elde etti.