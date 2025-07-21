\'\'Kanseri yenince statta balon uçurur muyuz?\'\' diyen Duygu Özdin\'den acı haber

Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Ulukışla köyünde dünyaya gelen ve İstanbul'da yaşayan 35 yaşındaki Duygu Özdin, genç yaşında kötü hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

DOĞDUĞU YERDE TOPRAĞA VERİLDİ

Genç kızın ani ölümü Niğde'de ve Ulukışla Köyü'nde büyük bir üzüntüyle karşılandı. Duygu Özdin'in cenazesi öğle namazına müteakip Altunhisar İlçesi Ulukışla Köyü'nde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

SIKI BİR FENERBAHÇE TARAFTARIYDI

Duygu Özdin, sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olarak biliniyordu. Sık sık takımının maçlarına giden Özdin, hastalıkla mücadele ettiği sıralarda kulübünden bir ricada da bulunmuştu.

'KANSERİ YENDİĞİMDE STATTAN BALON UÇURUR MUYUZ?'

Sosyal medya hesabından Fenerbahçe yönetimine seslenen Duygu Özdin, ''Bende kanseri yendiğimde stattan balon uçurur muyuz?" paylaşımı yapmıştı. Genç taraftarın hayatını kaybetmesi, Fenerbahçeli taraftarlar tarafında da büyük üzüntü yarattı.

İşte Duygu Özdin'in yaptığı o paylaşım;

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Kulübü, hayatını kaybeden Duygu Özdin için ilk iç saha maçında 1907 tane balon uçurulacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Bir gün iyileşirsem, Kadıköy'de gökyüzüne balonlar uçsun demiştin… 1907 balon, ilk maçta sana verdiğimiz sözle gökyüzüne yükselecek. Duygu Özdin, Hep kalbimizdesin.'' ifadeleri kullanıldı.