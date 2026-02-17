Kante\'den Fener taraftarını mest eden hareket

Trabzonspor deplasmanında alınan galibiyetin ardından Fenerbahçe'de takıma 2 gün izin verilirken, N'Golo Kante'den örnek bir profesyonellik geldi.

BİREYSEL ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRDÜ

Sarı-lacivertli ekipte teknik heyetin verdiği izne rağmen Fransız yıldız, kondisyon açığını kapatmak için Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne giderek bireysel çalışmalarını sürdürdü. Takım arkadaşları dinlenirken tesislere giden Kante'nin ekstra antrenman yapması kısa sürede taraftarların gündemine oturdu.

BEĞENİ YAĞIYOR

Sezon başında takıma katılan ve fiziksel olarak en üst seviyeye ulaşmak isteyen tecrübeli orta saha oyuncusunun bu disiplini, sosyal medyada büyük övgü aldı. Fenerbahçeli taraftarlar, "İşte profesyonellik", "Büyük karakter" ve "Formanın hakkını veriyor" yorumları yaptı.

Trabzonspor karşısındaki mücadelesiyle de beğeni toplayan Kanté'nin, şampiyonluk yarışındaki kritik süreçte form grafiğini daha da yukarı çekmeyi hedeflediği öğrenildi.