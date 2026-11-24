Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu N'Golo Kante, tekrar Stamford Bridge'de oynayacak olmasıyla ilgili, "Umarım bu stadyumda bulunmak hedefimize ulaşmamıza katkı sağlar. Önemli olan bu maçı kazanmamız ve Şampiyonlar Ligi'nde tur atlamamız" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında yarın TSİ 23.00'te Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile İngiltere'de karşılaşacak. Müsabaka için Londra'ya giden sarı-lacivertlilerde N'Golo Kante, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile birlikte Stamford Bridge'de basın toplantısına katıldı. İlk olarak taraftarların ilgisi hakkında konuşan Kante, "Bu kadar taraftar olacağını bilmiyordum. Bizim ihtiyacımız olan bir güç olacak. Taraftarlarımız bizi evimizde hissettirirlerse bu bizim için çok önemli olacak" dedi.

Takımın performansına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kante, "Aynı istek ve tutkuyla hareket etmemiz gereken bir maç olacak. İki yarışın içindeyiz. Hem Türkiye Ligi'nde hem de Şampiyonlar Ligi'nde eşit sonuçlar almamız gereken bir durumdayız" ifadelerini kullandı.

"Umarım bu stadyumda bulunmak hedefimize ulaşmamıza katkı sağlar"

Kante, Chelsea forması giydiği dönemde oynadığı stadyuma dönmenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını söyledi. Deneyimli orta saha, "Benim için özel bir duygu. Burada yıllarımı geçirdim. Buraya bugün rakip olarak geliyorum. Oyuncu olarak oynadığım bir kulüp ve stadyum. Fenerbahçe ile buraya gelip oynamak, benim için çok özel bir an. Şu anda Şampiyonlar Ligi daha önemli. Umarım bu stadyumda bulunmak hedefimize ulaşmamıza katkı sağlar. Önemli olan bu maçı kazanmamız ve Şampiyonlar Ligi'nde tur atlamamız. Umarım maçın ardından burada yeni ve güzel bir anı daha biriktirmiş olurum" değerlendirmesinde bulundu.