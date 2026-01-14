Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. maçında Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 yenen Fenerbahçe, ilk galibiyetini elde etti.
Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 82. dakikada Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'dan geldi. Talisca, bu sezonki 15. golünü attı.
Karşılaşmanın sonunda stadyumu terk eden Fenerbahçe'de milli oyuncu İsmail Yüksek'e basın mensupları tarafından 'Kante ile oynamak ister misin?' sorusu yöneltildi. Milli oyuncudan bu soruya cevap gelmese de gülümsediği anlar kameralara yansıdı.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Beyoğlu Yeni Çarşı maçının sonunda kendisine sorulan "Kante geliyor mu?" şeklindeki soruya "Geliyor." yanıtını verdi.
Son Dakika › Spor › ''Kante ile oynamak ister misin?'' sorusuna İsmail Yüksek'ten olay tepki - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?