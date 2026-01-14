\'\'Kante ile oynamak ister misin?\'\' sorusuna İsmail Yüksek\'ten olay tepki

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. maçında Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 yenen Fenerbahçe, ilk galibiyetini elde etti.

FENERBAHÇE'NİN GOLÜ TALISCA'DAN

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 82. dakikada Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'dan geldi. Talisca, bu sezonki 15. golünü attı.

İSMAİL YÜKSEK'E SÜRPRİZ SORU

Karşılaşmanın sonunda stadyumu terk eden Fenerbahçe'de milli oyuncu İsmail Yüksek'e basın mensupları tarafından 'Kante ile oynamak ister misin?' sorusu yöneltildi. Milli oyuncudan bu soruya cevap gelmese de gülümsediği anlar kameralara yansıdı.

FENERBAHÇE KANTE'Yİ AÇIKLADI

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Beyoğlu Yeni Çarşı maçının sonunda kendisine sorulan "Kante geliyor mu?" şeklindeki soruya "Geliyor." yanıtını verdi.