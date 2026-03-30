Kanteli Fransa, Davinson Sanchezli Kolombiya'yı üzdü - Son Dakika
Kanteli Fransa, Davinson Sanchezli Kolombiya'yı üzdü

Kanteli Fransa, Davinson Sanchezli Kolombiya\'yı üzdü
30.03.2026 00:10
FIFA 2026 Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında N'Golo Kante'nin takım kaptanı olduğu Fransa, Davinson Sanchez'in formasını giydiği Kolombiya'yı 3-1 mağlup etti.

FIFA 2026 Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında Davinson Sanchez'in formasını giydiği Kolombiya ile N'Golo Kante'nin takım kaptanı olduğu Fransa karşı karşıya geldi. ABD'deki Northwest Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fransa 3-1'lik skorla kazandı.

FRANSA, KOLOMBİYA'YI 3 GOLLE ÜZDÜ

Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 29 ve 56. dakikada Desire Doue, 41. dakikada Marcus Thuram kaydetti. Kolombiya'nın tek golünü 77. dakikada Jaminton Campaz attı.

KANTE VE DAVINSON 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Mücadelede Fenerbahçeli oyuncu N'Golo Kante ve Galatasaray'ın yıldızı Davinson Sanchez, ilk 11'de şans bularak 90 dakika sahada kaldı.

Son Dakika Spor Kanteli Fransa, Davinson Sanchezli Kolombiya'yı üzdü - Son Dakika

Muğla’da sel felaketi: 1 ölü, 1 yaralı Muğla'da sel felaketi: 1 ölü, 1 yaralı
İsrail askerleri CNN ekibini canlı yayında gözaltına aldı İsrail askerleri CNN ekibini canlı yayında gözaltına aldı
Zelenski: Rus uyduları Orta Doğu ülkelerindeki birçok üssü görüntüledi Zelenski: Rus uyduları Orta Doğu ülkelerindeki birçok üssü görüntüledi
Kapaklı’da 8 Şüpheli Tutuklandı Kapaklı'da 8 Şüpheli Tutuklandı
CHP’li Hasbi Dede’nin taciz ettiği iddia edilen kız çocuğuna araba çarptı CHP'li Hasbi Dede'nin taciz ettiği iddia edilen kız çocuğuna araba çarptı
ABD’de milyonlar, Trump’a karşı “Krallara Hayır“ protestosu düzenledi ABD'de milyonlar, Trump'a karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenledi

23:51
Fenerbahçe’nin eski yıldızı oğlunu oyun oynarken paylaştı Yataktaki Beşiktaş detayı bomba
Fenerbahçe'nin eski yıldızı oğlunu oyun oynarken paylaştı! Yataktaki Beşiktaş detayı bomba
23:25
İsrail Meclisinde İran korkusu Apar topar sığınaklara kaçtılar
İsrail Meclisinde İran korkusu! Apar topar sığınaklara kaçtılar
23:16
Kendi vatandaşlarına tahammülleri yok İsrail polisinden savaş karşıtı yaşlı kadına saldırı
Kendi vatandaşlarına tahammülleri yok! İsrail polisinden savaş karşıtı yaşlı kadına saldırı
22:44
Jose Mourinho transferde Galatasaray ile rakip oldu
Jose Mourinho transferde Galatasaray ile rakip oldu
22:35
Papa’dan Trump ve Netanyahu’ya sert mesaj: Elleriniz kan dolu
Papa'dan Trump ve Netanyahu'ya sert mesaj: Elleriniz kan dolu
22:17
ABD ve İsrail elektrik tesislerini vurdu, Tahran karanlığa gömüldü
ABD ve İsrail elektrik tesislerini vurdu, Tahran karanlığa gömüldü
SON DAKİKA: Kanteli Fransa, Davinson Sanchezli Kolombiya'yı üzdü - Son Dakika
