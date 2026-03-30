Kanteli Fransa, Davinson Sanchezli Kolombiya\'yı üzdü

FIFA 2026 Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında Davinson Sanchez'in formasını giydiği Kolombiya ile N'Golo Kante'nin takım kaptanı olduğu Fransa karşı karşıya geldi. ABD'deki Northwest Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fransa 3-1'lik skorla kazandı.
Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 29 ve 56. dakikada Desire Doue, 41. dakikada Marcus Thuram kaydetti. Kolombiya'nın tek golünü 77. dakikada Jaminton Campaz attı.
Mücadelede Fenerbahçeli oyuncu N'Golo Kante ve Galatasaray'ın yıldızı Davinson Sanchez, ilk 11'de şans bularak 90 dakika sahada kaldı.
