Türk Telekom Prime ile "Kapadokya Boostcamp" deneyimi - Son Dakika
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Türk Telekom Prime ile "Kapadokya Boostcamp" deneyimi

12.10.2022 13:55
Türk Telekom Prime ile "Kapadokya Boostcamp" deneyimi

Türk Telekom'un ayrıcalıklı hizmetler sunan markası Türk Telekom Prime desteğiyle düzenlenen yol bisikletçilerin sevilen kampı "Kapadokya Boostcamp" tamamlandı.

Türk Telekom'un ayrıcalıklı hizmetler sunan markası Türk Telekom Prime desteğiyle düzenlenen yol bisikletçilerin sevilen kampı "Kapadokya Boostcamp" tamamlandı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Kapadokya'nın eşsiz doğasında Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) katkılarıyla gerçekleşen kamp, birçok ülkeden dünyaca ünlü sporcuyu bir araya getirdi.

Boostcamp'ın "Mystic Rise" konseptli Kapadokya ayağına, dünyanın önde gelen bisiklet yarışçıları katılım gösterdi.

İngiliz Triatlon Federasyonu L2 Antrenörü Luke Mathews, İtalyan influencer ve blok yazarı Ginevra Gargantini, dünyaca ünlü emekli profesyonel Alman bisiklet sporcusu Christoph Fingsten ve dünya gravel rotalarını keşfederek yayınlayan "Fatpigeon" ekibinin üyelerinden Loek Luijbregts Boostcamp'te pedal çevirdi.

Türkiye'nin ilk gravel bisiklet rotası açıldı

Kapadokya Boostcamp kapsamında, bu yıl Türkiye'de ilk kez gravel bisiklet rotası açıldı. Asfaltsız yollarda gerçekleştirilen gravel bisiklet rotasında sporcular nefes kesen bir sürüş deneyimi yaşadı.

Bisikletseverler kamp süresince peri bacaları arasında bisiklet sürme ve Kızıl Vadi'nin meşhur gün batımını izleme şansına sahip oldu. Sporcular, bölgenin doğal güzellikleri arasında Erciyes Dağı'na tırmanarak yapılan "Kraliçe Etabı" ile kampı tamamlandı.

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Kaynak: AA

Spor, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk Telekom Prime ile 'Kapadokya Boostcamp' deneyimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk Telekom Prime ile "Kapadokya Boostcamp" deneyimi - Son Dakika
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