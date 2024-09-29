Kapadokya\'da Geleneksel Okçuluk Müsabakaları

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3. Geleneksel Kapadokya Okçuluk Müsabakaları yapıldı.

Nevşehir'in Uçhisar beldesinde Gökbörü Geleneksel Spor Kulübü öncülüğünde peribacalarıyla kaplı vadi içinde düzenlenen etkinlik, valilik, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Uçhisar Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu işbirliğiyle düzenlendi.

Organizasyonda 126 sporcu kategorilere ayrılarak peribacalarıyla kaplı alanda kurulan hedef platformlarına atış yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, AA muhabirine, bölgede yıl boyunca çeşitli spor dallarında müsabaka ve etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Katılımcıların, geleneksel okçuluk malzemeleri ve dönem kıyafetleriyle güzel görüntü oluşturduğunu ifade eden Özdemir, "Yarışma için güzel bir lokasyon belirledik, bütün yarışmacılar büyük keyif alacaktır. Hem yarışacaklar hem de bölgenin güzelliklerinin tadını çıkaracaklardır." dedi.