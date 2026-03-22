Kapadokya Ultra Trail'e Uluslararası Ödül
Kapadokya Ultra Trail'e Uluslararası Ödül

22.03.2026 12:34
Salomon Cappadocia Ultra Trail, 'Spor Turizminin Toplumsal Etkisi' ödülünü kazandı.

Kapadokya'nın doğal ve kültürel mirasını sporla buluşturan Salomon Cappadocia Ultra Trail, Sürdürülebilir Spor Turizminde Mükemmellik Ödülleri kapsamında 'Spor Turizminin Toplumsal Etkisi' ödülüne layık görüldü.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UN Tourism) ve Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından ilk kez düzenlenen Sürdürülebilir Spor Turizminde Mükemmellik Ödülleri, İspanya'nın başkenti Madrid'deki törenle sahiplerine verildi.

Jüriden kendi kategorisinde en yüksek puanı alan Salomon Cappadocia Ultra Trail, 'Spor Turizminin Toplumsal Etkisi' ödülünü kazandı.

Bölge ekonomisine sağladığı katkı, yerel paydaşlarla geliştirdiği iş birlikleri ve çevreye duyarlı yaklaşımıyla dikkati çeken organizasyon, her yıl farklı ülkelerden binlerce sporcuyu bir araya getiriyor.

Ödül, Türkiye'nin sürdürülebilir turizm vizyonunun yanı sıra alandaki potansiyelini de görünür kıldı.

Proje, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Argeus Travel & Events iş birliğiyle hayata geçirildi.

TGA'nın Türkiye'nin turizm değerlerini dünyaya anlatma konusundaki güçlü yaklaşımı, organizasyonun uluslararası alanda daha fazla görünür olmasına önemli katkı sağladı.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kapadokya Ultra Trail'e Uluslararası Ödül - Son Dakika

Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu
Sokakta boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu Sokakta boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu
Güney Kore’de fabrika yangını 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı Güney Kore'de fabrika yangını! 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi
ABD ordusu, İran’daki İHA fabrikasını vurduğunu duyurdu ABD ordusu, İran'daki İHA fabrikasını vurduğunu duyurdu

12:58
Katar’da helikopter düştü 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu
12:25
İstanbul Fatih’te iki bina çöktü Enkaz altında kalanlar var
İstanbul Fatih'te iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
12:11
Maliye, vergi beyanında bulunmayan 16 bin 300 yüksek gelirli mükellefin kapısını çalacak
Maliye, vergi beyanında bulunmayan 16 bin 300 yüksek gelirli mükellefin kapısını çalacak
11:55
İlber Ortaylı’nın vefatından önceki son programı Kapanıştaki sözleri yürek burktu
İlber Ortaylı'nın vefatından önceki son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu
11:22
İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı
İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı
11:06
İngiltere’ye ait nükleer denizaltı Umman Denizi’ne ulaştı
İngiltere'ye ait nükleer denizaltı Umman Denizi'ne ulaştı
SON DAKİKA: Kapadokya Ultra Trail'e Uluslararası Ödül - Son Dakika
