Kaptan Morgan, Valencia öncesi Beşiktaş'ın sert oyunla galip gelmek istediğini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaptan Morgan, Valencia öncesi Beşiktaş'ın sert oyunla galip gelmek istediğini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kaptan Morgan, Valencia öncesi Beşiktaş\'ın sert oyunla galip gelmek istediğini söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Euroleague'in ilk haftasında yarın saat 20.00'de Valencia Basket ile Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaşacak. Kaptan Conor Morgan, takım karakterini ortaya koyarak sert oyunla galip gelmek istediklerini, büyük camiada kaptanlığın onur verici olduğunu söyledi.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Conor Morgan, Valencia Basket karşısında takım karakterini ortaya koyarak, sert bir oyunla galip gelmek istediklerini söyledi.

Beşiktaş, Euroleague'in ilk haftasında yarın İspanyol takımı Valencia Basket ile Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 20.00'de mücadele edecek. Siyah-beyazlı takımın kaptanı Conor Morgan da müsabakanın oynanacağı salonda düzenlenen medya gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yarın itibarıyla yeni sezona ve Euroleague'e başlayacaklarını ve çok heyecanlı olduklarını dile getiren Morgan, "Gerçekten çok çalışarak bugünlere geldik. Arkamızda görünmeyen birçok kulüp içerisindeki önemli figürün yer aldığı bir macerayı geride bırakarak geldik. Dolayısıyla bunlardan ötürü herkesi tebrik ediyorum. Çok mutlu hissediyoruz ve yarın bunu en iyi şekilde kutluyor olacağız. Aynı zamanda da galip gelmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"En sert şekilde oynamaya çalışacağız"

Kanadalı basketbolcu, Valencia Basket karşısında sert bir oyun ortaya koymak istediklerini belirterek, "Her şeyden önce kendimize çok iyi odaklanmamız gerekiyor. Yarınki maçta elimizden gelenin en iyisini yapacağız, en sert şekilde oynamaya çalışacağız. Bu öz güveni ben açıkçası kendimde ve takım arkadaşlarıma baktığımda soyunma odasında görüyorum. Başarılı olabileceğimizi görüyorum. Onların da bunu kendilerinde gördüklerini biliyorum. Günün sonunda bir kazanan, bir kaybeden olacak ama biz takım karakterimizi ortaya koyacağız" şeklinde konuştu.

"Bu sorumluluğu almak benim için çok onur verici"

Bu yıl takım kaptanı olarak sorumluluğunun daha da arttığını ve bunun kendisi için onur verici olduğunu aktaran Conor Morgan, "Elbette değişiklikler oldu. Ben de bu yıl kaptan olarak görev yapıyor olacağım. Beşiktaş gibi büyük bir camiada bu sorumluluğu almak benim için çok onur verici. Uzun yıllardır Türkiye'deyim, burada önemli zaman geçirdim. Dolayısıyla bu konudan ötürü de büyük heyecan ve onur duyuyorum. Evet, değişiklikler oldu ama çekirdek anlamda önemli unsurlarımızı da koruduk. Yeni gelen arkadaşlara da en iyi şekilde adapte olmaları için yardımcı olmaya çalışıyor olacağız. Biraz elbette zaman gerekiyor ama daha önce de söylediğim gibi takıma, organizasyona, koçlarımıza, başantrenörümüze herkese çok büyük güven duyuyorum. Eminim, ümit ediyorum kısa zamanda istediğimiz seviyeye ulaşacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA
BasketbolValenciaBeşiktaşSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı 40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı
Haftada üç gün diyalize giriyordu Kader Erden’in hayatı Şubat 2008’de değişti Haftada üç gün diyalize giriyordu! Kader Erden'in hayatı Şubat 2008'de değişti
Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür
Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk
Aralarında Tera ve Pusula yöneticilerinin de olduğu 11 zanlının mal varlığına el konuldu Aralarında Tera ve Pusula yöneticilerinin de olduğu 11 zanlının mal varlığına el konuldu
Başkan ortada yok: Çiğli’de “AK Parti’ye geçiş“ iddiasını belediye meclis üyeleri yalanladı Başkan ortada yok: Çiğli’de "AK Parti’ye geçiş" iddiasını belediye meclis üyeleri yalanladı
14:27
Hakan Çalhanoğlu için bomba gelişme Fenerbahçe yeniden harekete geçiyor
Hakan Çalhanoğlu için bomba gelişme! Fenerbahçe yeniden harekete geçiyor
14:25
Gözaltına alınan AK Partili eski başkanın evinden çıkanlara bakın 5 polis saya saya bitiremedi
Gözaltına alınan AK Partili eski başkanın evinden çıkanlara bakın! 5 polis saya saya bitiremedi
14:13
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Adliyelerde dezenformasyon ve siber suçlarla mücadele büroları kuruluyor
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Adliyelerde dezenformasyon ve siber suçlarla mücadele büroları kuruluyor
13:54
Suudi Arabistan’dan Mekke ve çok sayıda bölgede saldırı uyarısı: Acil durum ilan ettiler
Suudi Arabistan'dan Mekke ve çok sayıda bölgede saldırı uyarısı: Acil durum ilan ettiler
13:23
Galatasaray’da Singo bilmecesi Kulüpten resmi açıklama geldi
Galatasaray'da Singo bilmecesi! Kulüpten resmi açıklama geldi
12:57
Fon soruşturmasının kilit ismi Muhammed Yarız’ın 200 milyonluk araçlarına el konuldu
Fon soruşturmasının kilit ismi Muhammed Yarız'ın 200 milyonluk araçlarına el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 14:34:01. #.0.3#
SON DAKİKA: Kaptan Morgan, Valencia öncesi Beşiktaş'ın sert oyunla galip gelmek istediğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei