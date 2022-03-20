Kar kartallar hem kuruluş yıl dönümünü kutladılar hem de destek oldular - Son Dakika
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Kar kartallar hem kuruluş yıl dönümünü kutladılar hem de destek oldular

20.03.2022 16:57
Kar kartallar hem kuruluş yıl dönümünü kutladılar hem de destek oldular

Zonguldak Beşiktaş Çarşı grubu Beşiktaş'ın 119'uncu kuruluş yıl dönümü tezahüratlar eşliğinde coşkulu bir şekilde kutladı.

Zonguldak Beşiktaş Çarşı grubu Beşiktaş'ın 119'uncu kuruluş yıl dönümü tezahüratlar eşliğinde coşkulu bir şekilde kutladı.

Süper Lig ekibi dört büyüklerinden Beşiktaş'ın taraftar grubu Zonguldak Beşiktaş Çarşı Grubu, Beşiktaş'ın kuruluşunun 119.yıl dönümü kapsamında Alaborina restaurantta gece düzenlendi. Siyah beyazlı taraftar gecede biraya gelerek Beşiktaş'ın kuruluş yıl dönümü tezahüratlar eşliğinde pasta keserek kutladı.

Ardından siyahlı beyazlı taraflar, Beşiktaş Çarşı grubuna büyük emek veren ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Erman Düzer ve Ekrem Arslan içinde resimlerinin altında karanfiller arasında bir köşe yaparak andılar. Programın son bölümünde ise yılın Neslihan Bakır ve Emrah Topcuoğluna plaket takdim edildi. Öte yandan Zonguldak Çarşı grubu programın gelirinin ise Lösev Vakfına bağışlayacaklarını açıkladı.

Zonguldak Beşiktaş Çarşı gurubu adına bir konuşma yapan Abdullah Bakır şöyle dedi:

"Öncelikle bu anlamlı günde ve gecede bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımıza diğer rakip takım taraftarlarına bu yoğun kar yağışına rağmen katıldıkları için teşekkür ediyorum. Her söylediğimiz gibi bizler sahada rakip dışarıda dostuz. Öncelikle dün andığımız 18 Mart Çanakkale Şehitlerimizin vatanımız için canlarını siper eden atalarımıza, 15 liler, 57.Alaya, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına ve tüm şehitlerimizi sevgi saygı ve rahmetle anıyoruz. Ayrıca yaşadığımız pandemiden dolayı bu zor günlerde tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz, vefat edenleride rahmetle anıyoruz. Savaşa ve teröre hayır, Kadına şiddete hayır, çocuk istismarına hayır, uyuşturucuya hayır, cansel tacize ve Mobinge hayır diyoruz." - ZONGULDAK

Kar kartallar hem kuruluş yıl dönümünü kutladılar hem de destek oldular
Kar kartallar hem kuruluş yıl dönümünü kutladılar hem de destek oldular
Kar kartallar hem kuruluş yıl dönümünü kutladılar hem de destek oldular

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Spor Toto Süper Lig, Zonguldak, Beşiktaş, kar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kar kartallar hem kuruluş yıl dönümünü kutladılar hem de destek oldular - Son Dakika


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