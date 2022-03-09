Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde düzenlenen Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası, sona erdi.

Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde düzenlenen ve 4 gün süren Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası, yarı final ve final müsabakalarının ardından sona erdi. Turnuvaya kadınlarda 8, erkeklerde ise 10 takım katıldı. Turnuvanın son gününde yarı final ve final müsabakaları oynandı. Erkekler finalinde SMD Endüstri'yi 2-0 mağlup eden TVF takımı, şampiyonluğa ulaştı. Üçüncülük mücadelesinde ise Kayseri ekibi Last Shot'u 2-1 yenen Yıldız Dağı Gençlik Spor Kulübü üçüncü oldu. Kadınlarda ise finalde Vanna SPA Fitness'ı 2-0'la geçen TVF takımı şampiyonluğa uzandı. Antalya takımını 2 sette de mağlup eden Dukasim ise üçüncülük elde etti. Şampiyonanın final maçlarını Sivas Valisi Salih Ayhan, Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve teknik direktör Rıza Çalımbay izledi. Şampiyona, dereceye giren takımlara kupa, madalya ve para ödülü verildi.